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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkeli’de 19 Mayıs töreni

İHA

Türkeli’de 19 Mayıs töreni

Sinop’un Türkeli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen çelenk sunma töreni ile kutlandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları korunarak düzenlenen törene, Türkeli Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Belediye Başkanı Veysel Şahin, Türkeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Güney, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Su, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, emniyet, zabıta personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Program, Türkeli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cevdet Şahin’in Atatürk Anıtına çelenk bırakmasıyla başladı. Sonrasında saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türkeli Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Emre Yaman yaptı.
Gençlik Lideri Yaman, konuşmasında, “Atatürk, en büyük eserim dediği Cumhuriyet’i demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atasının emanetine Cumhuriyet’e sahip çıkacak, O’nun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Birlik, beraberlik içinde birbirine sevgi ile yaklaşan, iyi eğitim almış, teknolojik kabiliyetlerle donatılmış Türk Genci, ülkemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyacaktır.” dedi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla derece alan öğrenci şiirini okudu. 19 Mayıs nedeniyle hazırlanan yarışmalarda birinci olan öğrencilere hediyelerinin takdimiyle program son buldu.

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