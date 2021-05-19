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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta 19 Mayıs kutlaması

İHA

Sinop’ta 19 Mayıs kutlaması

Sinop'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 102. yıl dönümü kutlama programı Sinop’ta sabah saatlerinde başladı. Kutlamalar kapsamında ilk tören Sinop Valiliği önünde gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş’ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başlayan program Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile sona erdi. Daha sonra valilik önünden başlayarak İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na protokolün katılımı ile Gençlik Yürüyüşü düzenlendi. İskele Meydanı'ndaki tören saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende ayrıca Sinop Gençlik Merkezi işaret dili ekibi, işaret dili ile İstiklal Marşı'na eşlik etti.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, "Bugün milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin sonsuz yolculuğa çıkmasının Anadolu'da elden ele gönülden gönüle dolaşmasının 102. yıl dönümüdür. Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir diyerek samsuna çıkması bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur. 19 Mayıs gençliktir, gençlik gelecek demektir. Türk genci Türk istiklalinin ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir" dedi.
Tören, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi'nin okunması, öğrencilerin “Gençliğin Ataya Cevabı” adlı andın okunması ve çeşitli spor faaliyetleri ile sona erdi. Törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan stantları gezdi.
Törene Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başakcı ve İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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