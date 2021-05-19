Şampiyon Çeşmesi bu yıl ‘siyah-beyaz’

Sinop'un Gerze ilçesinin Şampiyon Çeşmesi bu yıl Beşiktaş’ın renkleri olan siyahbeyaza boyandı.

General Osman Pamukoğlu Caddesi’nde bulunan ve her yıl şampiyon olan futbol takımının renklerine boyanan Şampiyon Çeşmesi, bu yıl Beşiktaş’ın renklerine boyandı.

Şampiyon olan takımın taraftar grubu tarafından boyanan ve Gerze’de bir gelenek haline gelen Şampiyon Çeşmesi, bu sene Çarşı Taraftar Grubu tarafından siyahbeyaz renklere boyandı.

Yeni renklerine kavuşan Şampiyon Çeşmesi’nin boyama etkinliğine Çarşı Taraftar Grubu'nun yanı sıra, Belediye Başkanı Cevat Şensoy, AK Parti İlçe Başkanı Cumhur Kurt ve çok sayıda sporsever katıldı.

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