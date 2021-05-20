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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta 36 yaşındaki kadın 22 gündür kayıp

İHA

Sinop’ta 36 yaşındaki kadın 22 gündür kayıp

Sinop’ta yaşayan ve bakkaldan yiyecek almak için evinden çıkan 36 yaşındaki 3 çocuk annesi Hanife Göçgün’den 22 gündür haber alınamıyor. Göçgün’ün yakınları genç kadının hayatından endişe ettiklerini söyleyerek yetkililerden genç kadının bulunması konusunda yardım istedi.
Edinilen bilgiye göre, Sinop Barış Manço Aşıklar Parkı üzerinde kuş yemi satışı yapan Hanife Göçgün, Bahattin Şentürk ile birlikte yaşadığı Kaleyazısı Mahallesi’ndeki evinden 29 Nisan Perşembe günü bakkala gitmek için çıktı. Ruhsal bir takım sorunları olduğu belirtilen genç kadın alışveriş sonrası bir daha evine dönmeyerek kayıplara karıştı.
Aralarında hiçbir problem tartışma olmadığını belirten genç kadının birlikte yaşadığı Bahattin Şentürk, “Bizim bir kavgamız yok. Hanife dön gel, neredeysen çık gel, seni çok merak ediyorum. Başına bir şey mi geldi bilmiyorum ne olur dön gel” diye seslendi.

“Biri bilezikleri için kaçırmış olabilir”
Genç kadından 22 gündür haber alamadığını ve artık hayatından endişe ettiğini söyleyen Şentürk, “Kendisi parkta kuşlara yem satıyordu. İhtiyacımız olduğundan değil biz oyalansın azıcık da topluma karışsın diye parkta öyle yem satarak oyalanıyordu. 29 Nisan günü ben evde yatıyordum kendisi bakkala gideceğini, bir şeyler alacağını söyledi ve gitti. Bakkala gitmiş birkaç bir şey almış ancak bir daha eve geri dönmedi. Birkaç gün gelir diye bekledim ama gelmedi ardından polise giderek durumu bildirdim. Tam sokağa çıkma yasağına denk geldiği için herhâlde birinin yanına gitti, orada sokağa çıkmak yasak bana ceza yazarlar diye korkup kaldığını düşündüm. Yasak bitti hala ses yok. Aramadığımız yer kalmadı. Emniyet ekipleri de her yerde arıyor. Ben artık hayatından endişe ediyorum. Kolunda bilezikleri vardı. Biri bilezikleri için kaçırmış olabilir. Kendini tam ifade eden biri değildi, zaten okuma yazması da yok. Gidebileceği her yâre baktık herkes görmediğini söylüyor. İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir. İlk eşinden ayrılmış, yurtta kalıyordu kendisi. Biz öyle tanıştık. Evlenecektik, bir anda kayboldu. Hayatından endişe ediyorum. Daha önce yine kaybolmuştu, 3 ay sonra bulunmuştu. Yaşlı bir adama bakıcılık yaparken bulundu. Tekrar oraya gitmiştir diye düşündük ancak orada da yok. Çocuklarının da haberi yok, artık korkuyorum hayatından endişe ediyorum. Çıkarken telefonunu da evde bırakmış. Hiç böyle yapmazdı, kesin başına bir şey geldi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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