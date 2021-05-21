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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boyabat’ta eski banka binasının yıkımına başlandı

İHA

Boyabat’ta eski banka binasının yıkımına başlandı

Sinop’un Boyabat ilçesinde geçen günlerde yıkım ihalesi yapılan 44 yıllık banka binasının yıkım işlemi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 'riskli alan' ilan edilen ve tapusu Boyabat Belediyesi tarafından Boyabatlılar adına alınan binanın yıkımı ile ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. Açıklamalarda bulunan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “1976 yılında yapılan ve 44 yıl şehrimize hizmet eden binamızın yıkım işlemine hayırlısıyla başladık. Tarihi Çarşımızın restorasyonuyla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz biliyorsunuz. Binamızın yıkımıyla birlikte hem Tarihi Çarşı’nın ortaya çıkarılması hem de Beyazıt (Büyük) Camii alanının açılmasını sağlayacağız inşallah. Projenin en başından beri destek ve gayretlerini esirgemeyen Milletvekilimiz Sayın Dr. Nazım Maviş başta olmak üzere; İl Başkanımız Uğur Giresun’a, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyelerimize, Birim Müdürlerimize ve Personelimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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