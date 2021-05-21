Meslek lisesi öğrencileri resim ve müzik sanatında yarıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meslek lisesi öğrencileri resim ve müzik sanatında yarıştı

İHA

Meslek lisesi öğrencileri resim ve müzik sanatında yarıştı

“1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor” projesi kapsamında Sinop Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen resim ve müzik yarışmasının il dereceleri belirlendi.
“Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” kapsamındaki okullarda eğitim gören öğrencilerin, kendi bölgelerindeki Güzel Sanatlar Liseleri öğrencileri tarafından, öğretmenleri rehberliğinde sanatsal bilgi ve deneyim aktarılması boyutunda yapılan iki aylık çevrimiçi (online) etkinlik çalışmaları tamamlanarak resim ve müzik alanında ortaya çıkan eserler Sinop Milli Eğitim Müdürlüğü’nde oluşturulan seçici kurul tarafından değerlendirilerek il dereceleri belirlendi.
Yapılan değerlendirmede resim alanında, Ayancık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İpek Çıracı birinci, Gerze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Cansu Erce ikinci, Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Batır üçüncülüğe layık görüldü.
Müzik alanında yapılan değerlendirmede, Gerze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Elif Ersoy birinci, Azime Altınkök ikinci ve Neslişah Baş üçüncülüğe layık görüldü.
Müzik alanında il 1.’si olan Elif Ersoy ve resim alanında il 1.'si olan İpek Çıracı Türkiye değerlendirmelerinde Sinop'u temsil edecek. İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, mesleki eğitimin ve meslek liselerinin gelecek açısından önemini vurgulayarak yarışmada dereceye giren öğrencileri kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini belirtti.
Öğrencilere ödülleri Türkiye değerlendirmelerinden sonra verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop'ta 23 gündür kayıp olan kadın bulundu
YEREL HABERLER Sinop'ta 23 gündür kayıp olan kadın bulundu
Boyabat’ta eski banka binasının yıkımına başlandı
YEREL HABERLER Boyabat’ta eski banka binasının yıkımına başlandı
Sinop’ta 36 yaşındaki kadın 22 gündür kayıp
YEREL HABERLER Sinop’ta 36 yaşındaki kadın 22 gündür kayıp
Gerze’de kapalı spor salonunun temeli atıldı
YEREL HABERLER Gerze’de kapalı spor salonunun temeli atıldı
Şampiyon Çeşmesi bu yıl ‘siyah-beyaz’
YEREL HABERLER Şampiyon Çeşmesi bu yıl ‘siyah-beyaz’
2 gün boyunca mahsur kaldılar İmdadına itfaiye yetişti
YEREL HABERLER 2 gün boyunca mahsur kaldılar İmdadına itfaiye ...
Sinop’ta 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Sinop’ta 19 Mayıs kutlaması
Türkeli’de 19 Mayıs töreni
YEREL HABERLER Türkeli’de 19 Mayıs töreni