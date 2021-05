Maviş: "Gerze’ye yapılan yatırımlar saymakla bitmiyor"

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Gerze’de yapımı devam eden ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Maviş, "Ben yerel seçim dönemimizde Gerzelilere bir şey söylemiştim: Gerze Sinop’un parlayan ve büyüyen yıldızı, Gerze doğal güzelliğiyle, tabiat ve deniziyle gerçekten yapılan her türlü yatırımı, her türlü makyajı, her türlü alt yapıüst yapı çalışmalarını fazlasıyla hak eden ilçelerimizden birisi. Ben Gerzeli hemşerilerimizle, ilçede ihale edilmiş ve çalışması devam eden ya da tamamlanmış işlerimizi kısaca paylaşmak istiyorum.

Erfelek’ten getirilecek olan Gerze İçme Suyu Projesi, modern otogar, yeni sanayi dükkânları, İdemli Mesire Alanı, Kapalı Yüzme Havuzu ve Kapalı Spor Salonu, Zeytinlik Parkı Millet Bahçesi, Adnan Menderes Sanat Sokağı, Semt Sahası, 16 derslik İmam Hatip Okulu, 24 derslik İlköğretim Okulu, Gençlik Merkezi ve Gerze’ye yeni bir cami yapılması noktasında 9 bin m arsa İlçe Müftülüğüne devredildi" dedi.

Maviş, Gerze’ye iki yıl gibi bir sürede bu yatırımları kazandırdık diyerek, İş ve istihdamın önünü açacak olan Tekstilkent yapımı noktasında da gerekli çalışmaların yapıldığı müjdesini verdi.

