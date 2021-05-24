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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta pandemi sebze fidesi satışlarını patlattı

İHA

Sinop’ta pandemi sebze fidesi satışlarını patlattı

Sinop’ta bahar aylarının gelmesiyle birlikte sebze ekimine başlanırken, pademinin fide satışlarını artırdığı kaydedildi.
Sinop’ta bahar aylarının gelmesiyle birlikte sebze fideleri de görücüye çıktı. Korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar bahçe ve balkonlarında sebze meyve üretimine başladı. Kişisel izolasyon ve sokağa çıkma kısıtlamalarında evlerinde kalan vatandaşlar, stres atmak ve boş zamanlarını değerlendirmek için balkon ve bahçelerinde sebze yetiştirmeye yöneldi. Evlerinde kalan vatandaşların sebze yetiştiriciliğine başlaması ise fide satışlarını ikiye katladı. Bahçesine veya saksıya fideleri dikecek olan vatandaşlar, ziraatçılara ve pazar yerlerine akın ediyor. Tezgâhlarda yerini alan fideler görsel şölen oluşturarak vatandaşların ilgisini de çekiyor.
Pandemi döneminde gıdanın toprağın değerinin daha öne çıktığını anlatan Ziraat Mühendisi Göksel Demirel, bazı vatandaşların saksıya bile sebze fidesi diktiğini söyledi. Demirel, “Yöremizde yoğun bir şekilde sebze fidesi dikimi yapılıyor. Bunun için domatesten karpuza kadar birçok çeşit fidenin satışını yapıyoruz. Fideler tarlalara dikildiği gibi, çok sayıda vatandaş evlerinin bahçelerine de dikiyor. Saksılara bile sebze fidesi diken var. Herkes bir şeyler alıp dikiyor. Onun için fide satışları arttı. Bu dönemde insanlar gıdanın farkına vardı” dedi.

Fide satışlar iki katına çıktı
Geçmiş yıllara oranla satışların iki katına çıktığını söyleyen Demirel, "Geçtiğimiz yıllara oranla işler daha güzel olmaya başladı. Pandemi vatandaşları doğal yaşama yöneltti. İmkanı olan vatandaşlar toprak bulduğu her yerde bir şeyler yetiştirmek istiyor. Toprağın ve gıdanın önemi bu dönemde daha da arttı. Fide satışları ikiye katlandı" şeklinde konuştu.
Bahçesi olmayan vatandaşın balkonlarda veya evlerinin kapısında saksılarda ürün yetiştirdiğini belirten Demirel, "Salgınla birlikte evde daha çok vakit geçiren vatandaş, kendi sebzesini üretmek istiyor. Fide talebi çok. Yetişmekte güçlük çekiyoruz. En çok domates, biber, salatalık ve patlıcana ilgi var. Kavun ve karpuz da satılıyor" ifadelerini kullandı.
Fide almaya gelen vatandaşlar ise "Evde yapacak başka bir şeyimiz yok. Sokağa çıkmıyoruz. Bahçemizi ekiyoruz, hem zaman geçiriyoruz hem de evde kaldığımız dönemi değerlendiriyoruz. Güzel oluyor çocuklarla birlikte bahçede uğraşmak. Hatta balkonda bile toprak çektik yetiştireceğiz yani. Yoksa evde başka türlü zaman geçmiyor. Stres atmak için bire bir. Salatalık, biber, patlıcan aldım. Hepsinden birer parça aldım ama bunlar yetmeyecek. Daha aradıklarımız var bulamadım onları" dedi.

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