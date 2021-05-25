Hanife Şekerli'den kötü haber

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Sinop’ta geçirdiği beyin ameliyatı sonrası felç kalan 28 yaşındaki Hanife Şekerli yürüyebilmek umuduyla gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı. Genç kız tedavi için gittiği hastanede beynindeki tümörün tekrar nüksettiğini öğrenmesiyle adeta yıkıldı.

Sinop merkeze bağlı Taşmanlı köyü Şekerli Mahallesi’nde yaşayan 28 yaşındaki Hanife Şekerli, çocukken geçirdiği beyin ameliyatı sonrası 16 yıldır felçli olarak yaşamını sürdürüyor. 12 yaşında geçirdiği beyin tümörü ameliyatı sonrası yürüme yeteneğini kaybeden genç kız, o günden bu yana ailesinin ve çeşitli yürüme aletlerinin yardımı ile hayata tutunmaya çalışıyor.

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