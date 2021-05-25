Cezaevi restorasyonunda çalışmalar tam gaz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cezaevi restorasyonunda çalışmalar tam gaz

İHA

Cezaevi restorasyonunda çalışmalar tam gaz

Hapishane olduğu dönemde "Anadolu'nun Alkatrazı" nitelendirmesi yapılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi’nde yürütülen restorasyon çalışmaları hız kesmiyor.
Restorasyon çalışması Avrupa Birliği desteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. 21 Mayıs 2020 tarihinde alanda yürütülen çalışmalara başlanıldı. Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün gözetiminde çalışmalar yürütülüyor. Çalışmada bir firma yapım işlerini gerçekleştirilirken bir diğeri onunla eş zamanlı olarak yapılan işlerin denetimini sağlıyor.
Yetkililerden alınan bilgiye göre çalışmalardan şu an iyi bir şekilde ilerliyor. Çalışmaların odak noktası şu an için binalar üzerinde. Yaklaşık 150 yıllık binalar olmasından ötürü titiz bir çalışma gerçekleştiriliyor. İlk aşamada binalarda güçlendirme çalışmaları yapıldı. Dış cephede onarımlar gerçekleştirildi. Restorasyon birkaç farklı noktada eş güdümle gerçekleştiriliyor. Şu an için tam olarak bitmiş bir alan yok. Sabahattin Ali’nin kaldığı koğuşa da ayrı bir özen gösteriliyor.
Restorasyon çalışmaların başlangıcında Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi kısıtlıda olsa ziyarete açıktı. Ancak çalışmaların ilerlemesiyle ziyaret belirsiz bir süre için tamamen kapatıldı. Tarihi mekanın kapısında Sinop Müze Müdürlüğü’nün, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 19 Mart 2021 tarihli ve E.1234504 sayılı oluru ile 22 Mart 2021 tarihinden itibaren Sinop Tarihi Cezaevi restorasyon işleri tamamlanana kadar ziyaretçi girişine kapatılmıştır" duyurusu yer alıyor.
Tarihi Cezaevi her yıl biraz daha üstüne koyarak yüzbinlerce turisti ağırlıyordu. Tam kapanmanın ardında bu yılda turizm sezonu için ilk kıpırdanmalar başladı. Pandemi sayıyı düşürse şehir turist kabul etmeye başladı. Gelen turistler ise bu yıl cezaevini yalnızca dışarıdan gözlemleyebiliyor. Cezaevinin restorasyon nedeniyle ziyarete kapalı olduğunu bilmeyen turistler özellikle büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Sinop deyince akla ilk cezaevinin geldiğini dile getiren turistler, kapının önünde fotoğraf çektirmekle yetiniyor.
Kısıtlı da olsa ziyaretin tekrar açılması yönünde turizmcilerinde bir talebi var ancak çalışmaların seyrine göre şu an için net bir tarih verilemiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop’ta motosiklet kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sinop’ta motosiklet kazası: 1 yaralı
Hanife Şekerli'den kötü haber
YEREL HABERLER Hanife Şekerli'den kötü haber
Sinop’ta pandemi sebze fidesi satışlarını patlattı
YEREL HABERLER Sinop’ta pandemi sebze fidesi satışlarını patlattı