Can: “Ülkemize büyük bir saldırı var” "Atılan iftiralarla bakanlıklar zan altında bırakılmaya çalışılıyor" "128 milyar, aşılar, mafya, terör hedefleri Erdoğan"

Genel merkezi Sinop'ta bulunan Devletin Bekası ve Milletin İradesi Derneği (BEKADER) Genel Başkanı Fatih Candar Can, “Eğer ki bu bakanlıklara duyulan güveni sarsarsanız. O ülkeyi kolayca karıştırır ve içten yıkarsınız. Son bir aydır nizami olarak bu bakanlıklara itibar saldırısı düzenleniyor. Ülkemize büyük bir saldırı var” dedi.

Bakanlıklara iftiralar atılarak saldırı yapıldığını dile getiren Fatih Candar Can, “Bir devletin bel kemiği olan bir başkanlığı ve birkaç bakanlığı vardır. Bunlar; Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'dır. Eğer ki bu bakanlıklara duyulan güveni sarsarsanız. Bunun içinde piyonlarınızı kullanarak, çamur at izi kalsın politikası uygularsanız; o ülkeyi kolayca karıştırır ve içten yıkarsınız. Son bir aydır nizami olarak bu bakanlıklara itibar saldırısı düzenleniyor” diye konuştu.

Yapılanların bir plan dahilinde olduğunu söyleyip örnekler veren Can, “Atılan yalan ve iftiralarla bu bakanlıkların başındaki bakanlar zan altında bırakılmaya çalışılıyor. ‘128 milyar nerede’ sorusuyla Hazine Bakanlığı'nı, ‘Ismarlanan aşıların sadece yarısı geldi, geri kalan aşıların parası kimin cebine indi’ diyerek Sağlık Bakanlığı’nı, devlet mafya ilişkileri varmış gibi yayınlanan videolar üzerinden İçişleri Bakanlığı'nı, ‘TV’de çıkıp konuşan iki bakan, bir başkan Erdoğan'ın altını oyuyor, yakında Erdoğan'ın sağlık durumu kötü deyip ona yumuşak darbe yapacaklar’ diyerek Dışişleri Bakanı’nı, İçişleri Bakanı’nı ve MİT Müsteşarı’nı, oyuncak uçaklarla Güneydoğu'daki askeri tesislerimize saldırarak aciz göstermeye çalışıp Savunma Bakanlığımızı zan altında bırakmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

Saldırılara karşı dik durmak gerektiğini dile getiren Can, “Fakat daha da mühimi; her ne kadar bu saldırıların hedefinde Erdoğan yokmuş gibi gözükse de bu bakanlıklara yapılan tüm saldırıların tamamı Erdoğan'ı indirmek için yapılmaktadır. Ülkemize büyük bir saldırı var. Devletin, güvenliğini tehlikeye atmamak için kendi sırlarını açıklayamayacağını bildikleri için birileri açık açık iftiralar atarak, devletin kurumlarını zan altında bırakmaya çalışıyorlar. Oyunu bozmak için en az onlar kadar cesur olup; devletimizin itibarını zedelemeye yönelik kullandıkları medyayı boş bırakmamamız, suç örgütlerine karşı devletimizin yanında dimdik durduğumuzu belli etmemiz lazım. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığı ile hareket eden ve susan herkes vebaldedir. Bir ülkede namuslular namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o ülke düzlüğe çıkamaz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.