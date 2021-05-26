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Gerze’de 3 muhtarlık için seçime gidiliyor

İHA

Gerze’de 3 muhtarlık için seçime gidiliyor

Muhtarlık görevini ifa ettiği sırada vefat, görevden alınma ve istifa nedeniyle boşalan muhtarlık bölgelerinde 6 Haziran’da seçim yapılacak
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 752 yerde muhtarlık veya ihtiyar heyeti için ülke genelinde toplamda 753 yerde sandık başına gidilecek. Sandık başına gidecek mahalle ve köyler Yüksek Seçim Kurulu'nun internet adresinden paylaşıldı. Buna göre Sinop genelinde 6 Haziran 2021 tarihinde toplam 11 yerde ara seçime gidilecek.
Gerze'nin Çarşı Mahallesi’nde Şuayip Demir’in, Boyalıca köyünde Ünal Baş’ın ve Sarıyer köyünde Hamza Cenik’in ölümleriyle boşalan muhtarlıklar için 6 Haziran Pazar günü seçim yapılacak.

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