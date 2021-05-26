Karadeniz’in en risksiz ili Sinop, maviye çok yakın Vakalar 1 ayda 9’da 1’e düştü, şehir normale döndü

Korona virüsü vakalarında 445,35’le kendi zirvesini gören Sinop’ta vaka oranı bir ayda hızlı bir düşüş göstererek yüz binde 51,28’e kadar geriledi. Karadeniz'in en risksiz ili haline gelen Sinop'ta vakalardaki düşüş Hayat Eve Sığar(HES) uygulamasına da yansıdı. Kıpkırmızı olan şehirde şu an düşük riski gösteren mavi renk dahi görülmüyor.

Sinop’ta korona virüsü vakaları düşüşünü sürdürüyor. Kentin, 814 Şubat’ta açıklanan ilk tabloda yüz binde 79,52 vaka oranı vardı. 1723 Nisan’da kent yüz binde 445,35 vaka oranı ile kendi zirvesini gördü. En riskli olduğu bu tarihte şehir kıpkırmızı bir görünümdeydi. Hastane ve yoğun bakım doluluklarının yüksek olduğu belirtilmişti.

Açıklanan son 4 tablodur durum tersine dönüyor. 2430 Nisan’da vaka oranı yarıya düşerek 213,43 oldu. Bu düşüş diğer tablolarda da devam etti. Dün açıklanan 1521 Mayıs tablosunda vakalar ilk açıklanan tablonun da altına indi. Sinop yüz binde 51,28 vaka oranıyla Karadeniz Bölgesi’nin en risksiz ili oldu.

Hayat Eve Sığar uygulamasında şehirdeki kırmızı görünüm yerini renksizliğe bıraktı. Şehrin risksizliği haritaya renksizlik olarak yansıdı. Şehir daha önce çok yüksek riskli iller kategorisinde yer alırken son 2 haftadır turuncu kategoride yer alıyor. Sinop şu anda sarı kategoriye ve maviye de hiç olmadığı kadar yakın.

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