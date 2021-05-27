Türkeli'de asfaltlama çalışmalarına başlandı

Türkeli ilçesinde, bu yıl yatırım programına alınan asfalt ve yol yapım çalışmalarına start verildi.

Köy yollarında başlanan çalışmalarla ilgili Türkeli Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, 2021 yılı asfalt sezonunun, Işıklı Oymayaka ve Taşgüney Güzelkent arası köy yollarında asfaltlama çalışmaları öncesi başlanan tesviye çalışmaları ile başladığını söyledi.

Türkeli Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, "Türkeli ilçemiz için KÖYDES payımız yakın bir zamanda belli olup, bu payın hangi projelerde kullanılacağına dair Türkeli Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen toplantımız gerçekleştirilmiş ve köylerimizin yol ile su çalışmalarına başlanmıştır. Türkeli köylere hizmet götürme birliğimizin mali imkanları dahilinde 33 köyümüzün her türlü yol ve su ihtiyaçlarını karşılamak üzere süratle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

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