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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afetlerde hayat kurtaran UMKE Sinop'ta 3 günlük tatbikat yaptı

İHA

Afetlerde hayat kurtaran UMKE Sinop'ta 3 günlük tatbikat yaptı

Sinop'ta 2527 Mayıs tarihlerinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) Bölge Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat bugün gerçekleştirilen sertifika töreni ile son buldu.
Sinop'un Sarıkum köyü bölgesinde gerçekleştirilen 2021 yılı UMKE Faaliyet Planında yer alan UMKE Temel Eğitim Tatbikatı'na Samsun'dan 11, Ordu'dan 14, Amasya'dan 12 ve Sinop'tan 21 personel olmak üzere toplamda 58 UMKE personeli katıldı. 3 gün süren tatbikat süresince katılanlara temel kampçılık, afet ve acil durumlarda hayatı idame ettirme, hasta sabitleme, travma sedyesi uygulamaları, telsiz oryantasyon uygulaması, gece intikal uygulaması, enkaz güvenliği eğitimi, enkaz altında müdahale konularında gerekli becerileri kazanmaları için eğitim verilerek, UMKE personelinin yurt içi ve yurt dışında meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda ileri düzeyde müdahalelerde bulunmalarının sağlanması amaçlandı.
Sertifika töreninde UMKE faaliyetleri ve araçlarda bulunan tıbbi ve teknik cihazlar hakkında bilgiler alan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "UMKE'nin sağlık hizmetlerinin çok önemli ve vazgeçilmez bir birimi olduğunu belirterek, Allah ülkemize büyük felaketler vermesin. Ama böyle bir felaketin başımıza geldiği zamanda da kurtarma çalışmalarının bilinçli bir şekilde yürütülmesi son derece önemli. Bu ekiplere her zaman ihtiyacımız var. UMKE gibi ekiplerimizin önemini yaşadığımız afetlerde hep birlikte görmekteyiz. Bu vesileyle, burada gerçekleştirilen tatbikatı başarıyla bitiren UMKE ekiplerimize çalışmalarında başarılar diliyor, kahramanca mücadelelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.
Sertifika töreninin ardından tüm katılımcılara başarılar dileyen Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, “UMKE Bölge Eğitim Tatbikatı'nın yapılması için emeği geçen tüm Sağlık Müdürlüğü yetkilerine, bizlere bu alanın tahsisi için desteklerini esirgemeyen Milli Parkalar Müdürlüğü'ne, Sinop Üniversitesi'ne ve bölge illerimizden gelen siz değerli UMKE gönüllülerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yapılan sertifika töreninde Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şefi Hicran Bayraktar Nalbantoğlu da hazır bulundu.

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