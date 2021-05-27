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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'un modern stadı yükseliyor

İHA

Sinop'un modern stadı yükseliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sinop Dokuzoğlu Stadı’nın yerine 33 milyon TL yatırım ile yeni ve modern bir stadyum kazandırılıyor. 2019 yılında inşaatına başlanılan stadyum, 10 bin seyirci kapasitesi ile göze çarpıyor. 3 tarafı kapalı olarak inşa edilen stat, deniz manzarasıyla da dikkat çekiyor. Stadın yüzde 65’lik bölümü tamamlandı.
Denize 100 metre mesafede 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 10 bin seyirci kapasiteli Sinop Şehir Stadı içerisinde idari birimlerin yanı sıra tüm salon sporlarının yapılabileceği iki ayrı çok amaçlı salon da yer alıyor. Sinop Şehir Stadı içinde bireysel antrenman salonları, fitness salonları, engelli girişi ve engelli asansörü, baybayan hakem odaları, basın toplantı odası, antrenör odaları, doping kontrol odaları, basın çalışma, kamera yayın ve canlı yayın anlatım odaları, doktor odaları, dinlenme odaları yer alacak. Sinopluların yaşam boyu spor yapmalarına imkan verecek özelliklere sahip olan statta ayrıca uluslararası yarış standartlarına uygun olarak atma ve atlama gibi tüm sektörlerin yer alacağı 4 kulvarlı tartan atletizmin pistinin de bulunacak. Türkiye’nin en modern tesislerinden biri olması hedeflenen Sinop Şehir Stadı’nın 2022 yılında hizmete alınması bekleniyor
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Sinop Şehir Stadımız Aralık 2019 ayında yer teslimi yapıldı. 2022 Mart ayı sonu itibariyle de bitmesi planlanıyor. İnşallah önümüzdeki yıl bu modern stadımızı Sinopumuza, Karadeniz’in incisi Sinop’umuza kazandıracağız. 24 milyon 921 bin liraya ihale edildi. Projesi 33 milyon küsurdu. Stadımız içinde zemin katta soyunma odaları, hakem odaları, teknik direktör odaları, basın çalışma odası, akreditasyon odası, ilk yardım odası, bay bayan hakem odaları, basın çalışma odası, bir fuaye. Birinci katta protokol odaları, basın çalışma odası. İkinci katta da televizyon ve radyo yayın odaları, kamera odası, sitem odası ve idare ofislerden oluşmaktadır. Ayrıca stadımız içerisinde 2 adet çok amaçlı salon bulunmakta, soyunma odaları ile beraber. Diğer bir özelliği stadımızın hibrit çim sahanın yanında tartan bir atletizm pistimiz de olacak. Aynı zamanda aydınlatmamız olacak. Gecegündüz hizmet etme fırsatı olacak. Bu şekilde insanlarımız da gece gündüz burada spor yapma imkanına kavuşacak. Biz Sinop olarak spor altyapısı açısından çok güçlü bir iliz. Bu stadımızın bitmesiyle beraber de hemen her türlü branşta ulusal, uluslararası her türlü etkinliği yapabilecek bir seviyedeyiz. İnşallah stadımızla beraber spor altyapımızı da tamamlanmış olacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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