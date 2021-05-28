6 kıtada yüzmek üzere yola çıkan Türk yüzücü Sinop’ta da sprint triatlon yaptı

Yüzme sporunda 115 Türkiye rekoru ve Fransa şampiyonlukları bulunan profesyonel yüzücü Erhan Turan, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 6 kıtada 2 bin 23 kilometre yüzme, 2 bin 123 kilometre koşma, 8 bin 888 kilometre bisiklet sürme hedefiyle çıktığı yolda Sinop’a da uğradı.

Erhan Turhan, bu projesini Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere ilk adımının attığı Samsun'dan başlatmıştı. 19 Mayıs’ta başlattığı zorlu maratonuna diğer Karadeniz illerinden devam eden Türk yüzücü Erhan Turan, gittiği yerlerde 750 yüzme 20 km bisiklet 5 km koşudan oluşan sprint triatlonlar gerçekleştirdi.

Yolculuğunu anlatan Erhan Turan, “Samsun’dan sonra Ordu Gülyazı’ya gittim. Sprint triatlon yaptım. Oradan Trabzon Beşikdüzü’ne gittim. Hava çok dalgalıydı aslında yüzmemem gerekiyordu ama orada da sprint triatlon yaptım. Beşikdüzü’nden sonra Rize’ye geçtik. Denizin durumu iyi değildi. Bizde koşarak Ayder Yaylası’na tırmandık. 5 kilometre koştum ama tepeye tırmanarak koştum. Sonra Giresun’da Tirebolu’da yine 5 kilometre koşu yaptım. Sinop’ta da bir sprint triatlon yaptım. Şimdi de Kastamonu İnebolu’ya geldim” dedi.

Proje tamamlandığında birçok rekoru da kıracağını belirten Turan, “Bu yaptığımız işle aynı zamanda Guinness Rekorları'na da talibim. Bunlardan birisi 1 senede yapılan triatlon sayısı. Şu anda 123 ben önümüzdeki sene 190 triatlon yapacağım. İkincisi toplam tiratlon sayısı şu ana kadar en fazla 250 benim projem bittiğinde yaklaşık 300 küsur olacak. Onu da kırıyorum. Üçüncüsüyse şu ana kadar 6 kıtada triatlon yapan yok. Onu kırıyorum. Birde yüzme toplamı bu şekilde 2 bin kilometre olan yok. 2 bin 23 kilometre yüzme, 2 bin 123 kilometre koşma, 8 bin 888 kilometre bisiklet böyle bir şey şu ana kadar hiç kimsenin yaptığı yok. Yeni bir şey olacak yani” diye konuştu.

Turan Karadeniz illerindeki yolculuğuna Kastamonu ve Amasra ile devam ediyor. Daha sonra Antalya’ya dönüp triatlon yolculuğuna Haziran’da Fransa’da devam edeceği öğrenildi.

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