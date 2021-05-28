6 kıtada yüzmek üzere yola çıkan Türk yüzücü Sinop’ta da sprint triatlon yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 kıtada yüzmek üzere yola çıkan Türk yüzücü Sinop’ta da sprint triatlon yaptı

İHA

6 kıtada yüzmek üzere yola çıkan Türk yüzücü Sinop’ta da sprint triatlon yaptı

Yüzme sporunda 115 Türkiye rekoru ve Fransa şampiyonlukları bulunan profesyonel yüzücü Erhan Turan, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 6 kıtada 2 bin 23 kilometre yüzme, 2 bin 123 kilometre koşma, 8 bin 888 kilometre bisiklet sürme hedefiyle çıktığı yolda Sinop’a da uğradı.
Erhan Turhan, bu projesini Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere ilk adımının attığı Samsun'dan başlatmıştı. 19 Mayıs’ta başlattığı zorlu maratonuna diğer Karadeniz illerinden devam eden Türk yüzücü Erhan Turan, gittiği yerlerde 750 yüzme 20 km bisiklet 5 km koşudan oluşan sprint triatlonlar gerçekleştirdi.
Yolculuğunu anlatan Erhan Turan, “Samsun’dan sonra Ordu Gülyazı’ya gittim. Sprint triatlon yaptım. Oradan Trabzon Beşikdüzü’ne gittim. Hava çok dalgalıydı aslında yüzmemem gerekiyordu ama orada da sprint triatlon yaptım. Beşikdüzü’nden sonra Rize’ye geçtik. Denizin durumu iyi değildi. Bizde koşarak Ayder Yaylası’na tırmandık. 5 kilometre koştum ama tepeye tırmanarak koştum. Sonra Giresun’da Tirebolu’da yine 5 kilometre koşu yaptım. Sinop’ta da bir sprint triatlon yaptım. Şimdi de Kastamonu İnebolu’ya geldim” dedi.
Proje tamamlandığında birçok rekoru da kıracağını belirten Turan, “Bu yaptığımız işle aynı zamanda Guinness Rekorları'na da talibim. Bunlardan birisi 1 senede yapılan triatlon sayısı. Şu anda 123 ben önümüzdeki sene 190 triatlon yapacağım. İkincisi toplam tiratlon sayısı şu ana kadar en fazla 250 benim projem bittiğinde yaklaşık 300 küsur olacak. Onu da kırıyorum. Üçüncüsüyse şu ana kadar 6 kıtada triatlon yapan yok. Onu kırıyorum. Birde yüzme toplamı bu şekilde 2 bin kilometre olan yok. 2 bin 23 kilometre yüzme, 2 bin 123 kilometre koşma, 8 bin 888 kilometre bisiklet böyle bir şey şu ana kadar hiç kimsenin yaptığı yok. Yeni bir şey olacak yani” diye konuştu.
Turan Karadeniz illerindeki yolculuğuna Kastamonu ve Amasra ile devam ediyor. Daha sonra Antalya’ya dönüp triatlon yolculuğuna Haziran’da Fransa’da devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop'un modern stadı yükseliyor
YEREL HABERLER Sinop'un modern stadı yükseliyor
Afetlerde hayat kurtaran UMKE Sinop'ta 3 günlük tatbikat yaptı
YEREL HABERLER Afetlerde hayat kurtaran UMKE Sinop'ta 3 günlük ...
Karadeniz’in en risksiz ilinde yaşlı nüfusun yüzde 85'i aşılandı
YEREL HABERLER Karadeniz’in en risksiz ilinde yaşlı nüfusun yüzde ...
Sinop’ta vakaların düşüşü turizmciyi sevindirdi
YEREL HABERLER Sinop’ta vakaların düşüşü turizmciyi sevindirdi
Türkeli'de asfaltlama çalışmalarına başlandı
YEREL HABERLER Türkeli'de asfaltlama çalışmalarına başlandı
Çeltik fabrikası yıkım çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Çeltik fabrikası yıkım çalışmaları başladı
Sinop’ta ölü yunus kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Sinop’ta ölü yunus kıyıya vurdu
Karadeniz’in en risksiz ili Sinop, maviye çok yakın Vakalar 1 ayda 9’da 1’e düştü, şehir normale döndü
YEREL HABERLER Karadeniz’in en risksiz ili Sinop, maviye çok ...
İl birincileri belirlendi
YEREL HABERLER İl birincileri belirlendi
Gerze’de 3 muhtarlık için seçime gidiliyor
YEREL HABERLER Gerze’de 3 muhtarlık için seçime gidiliyor
Dikmen Entegre Sağlık Merkezi hizmete başladı
YEREL HABERLER Dikmen Entegre Sağlık Merkezi hizmete başladı