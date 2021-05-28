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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dededen kalma tenekecilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor

İHA

Dededen kalma tenekecilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Sinop’ta tenekecilik yapan 45 yaşındaki Murat Erdal, yerini plastiğin aldığı el emeği göz nuru mesleğini yaşatmaya çalışıyor.
Sinop’ta ikamet eden Murat Erdal, dede mesleği olan teneke ve sobacılık işini babasından devraldığı asırlık dükkânda 15 yıldır devam ettiriyor. Bir zamanlar favori meslekler arasında yer alan tenekecilik mesleğinin sayısı gelişen teknolojiyle birlikte giderek azaldı. Kentte teneke soba imalatçısının sayısı 2’e kadar düştü. Kentin en eski teneke soba imalatçılarından olan 45 yaşındaki Murat Erdal, dededen toruna geçen tenekecilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Tenekecilik mesleğinin son temsilcilerinden olan Erdal mesleğinin teknolojiye ve zamana yenik düşmesinden, el emeğinin yerini plastiğin almasından dertli.
Sobanın yanı sıra yaptığı el ürünü teneke ibrikleri de dükkanında sergileyerek satışa sunan usta Murat Erdal, “Eskiden bakraçlar, çamaşır leğenleri, soba, soba boruları, ibrik, su bardakları hep tenekedendi. Özellikle kalın tenekeden yapılan çamaşır leğenleri ustalık isterdi. Tenekenin yerini plastiğin almasıyla el emeği, göz nuru ürünlere rağbet azaldı. Plastikle birlikte alışkanlıklar hatta kültür de değişti“ dedi.

“Tek üzüntüm geriden yetişen kimse yok”
Zor şartlar artında ayakta durmaya çalıştıklarını belirten Erdal, "Bu meslek dededen kalma mesleğim. 15 yıldır bu işle uğraşıyorum. Önceden çok soba satışımız olurdu kente doğal gaz gelince soba satışları da durdu. Biz de sacdan mangal, kalorifer borusu, istenilen ölçülerde davlumbaz, boru imalatı gibi işleri yapıyoruz. Ekmek paramızı ondan çıkarıyoruz. Yaz ayının girmesiyle köylerde sebze fideleri dikimleri arttı. Biz de bu fideleri sulamak için tenekeden ibrik yapıyoruz ve satışa sunuyoruz. Şimdilerde yerini her ne kadar plastikler almış olsa da az çok yine satış oluyor. Bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bu ibrikleri yaptığımız ölçüler hep dedemin ölçüleri. Geriden çırak da yetişmiyor. Kentte iki kişi şuan bu işle uğraşıyor bizle birlikte bu meslek te yok olmuş olacak” diye konuştu.

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