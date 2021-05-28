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Sinop’ta esnafa verilen hibe desteğinden 339 iş kolu faydalanacak

İHA

Sinop’ta esnafa verilen hibe desteğinden 339 iş kolu faydalanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen günlerde açıkladığı esnafa hibe desteğinden Sinop’ta 339 iş kolunun faydalanacağı öğrenildi.
Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu verilen hibe desteğinin esnafa bir nebze olsun can suyu olduğunu söyleyerek kentte hak kazanmasına rağmen bu destekten yararlanmak istemeyen esnafların da olduğunu söyledi. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen esnaf ve sanatkârlara hibe desteği verileceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Karar Resmi Gazete’ye yayımlandı. 5 bin ve 3 bin lira hibe desteğinden 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak.
Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, Sinop’ta 304 iş kolunun 3 bin TL’lik destekten yararlanırken 35 iş kolunun ise 5 bin TL’lik destekten faydalanacağını söyledi. Başkan Gündoğdu verilen hibe destekleri ile esnafın bir nebzede olsa nefes aldığını söyleyerek, "Salgından zarar gören esnaflara verilecek hibe desteği ile esnafın bir nebze olsun rahat nefes alacağını düşünüyoruz. Esnafımız zor bir süreçten geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bu yeni destekler geniş bir kesimi içerisine alıyor. Bu ortamda verilen her bir destek esnafımızı tutunmaya teşvik ediyor. Devletimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kere daha gördük. Sinop’ta bu hibe desteğinden toplamda 339 iş kolu istifade edecek. Esnaflarımızdan oldukça güzel tepkiler alıyoruz. Bu destek aylardır kapalı olan işyerleri için can suyu oldu. Esnaflarımız bu destekle bir nebze olsun nefes alacaklar. İlimizde şöyle de bir durumla karşılaştık bazı esnaflarımız hak kazanmalarına rağmen bu hibe desteğinden faydalanmak istemediler. Zarara uğramadıklarını söyleyerek bu destekten yararlanmak istemeyenler oluyor. Biz esnaf odaları olarak esnafımızın bu süreçte yanındayız, başvuru konusunda sıkıntı yaşayan esnaflarımız varsa Kimlik, edevlet şifresiyle ve iban numarasıyla esnaf odamıza müracaat etmeleri halinde kendilerine yardımcı oluruz. Başvurular 23 Haziran Çarşamba günü sona erecektir. Esnaflarımız başvurularını bu süreye kadar yapmaları gerekmektedir” dedi.

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