Türkeli’de yeni yürüyüş ve mesire alanları çalışmaları

Türkeli Belediyesi tarafından Gemiyanı Mahalle Camisi mevkiinde, yeni yürüyüş ve mesire alanları çalışmaları başlatıldı.

İlçenin Gemiyanı Mahallesi'nde geçen nisan ayında ibadete açılan Gemiyanı Mahalle Camisi'nin çevre düzenlemeleri ile birlikte yine söz konusu bölgede yeni yürüyüş ve mesire alanları oluşturulması için yapılan projenin ardından çalışmalara başlandı.

Başlatılan çalışmalarla birlikte bölgede yeni yürüyüş alanları, mesire alanları, sosyal donatı alanları, banklar, kamelyalar ve yarı basketbol sahasının yapımı için çalışmalara start verildi.

Çalışmaların en azından bir bölümünün sezona yetiştirilerek halka sunulması planlanıyor.

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