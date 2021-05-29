Milli Eğitim Müdürü Yıldız çocuklarla oyun oynadı

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız 28 Mayıs Dünya Oyun Günü etkinlikleri kapsamında 15 Eylül Anaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle seksek ve diğer oyunları oynadı.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde düzenlenen 28 Mayıs Dünya Oyun Günü etkinlikleri, Sinop'ta güzel görüntülerle kutlandı. Yüz yüze eğitimde olan öğrenciler okullarında, uzaktan eğitimde olan öğrenciler ise evlerinde ve bahçelerinde oyunlar oynayarak eğlendiler. İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız 15 Eylül Anaokulu öğrencilerini ziyaret ederek açık havada öğrencilerle seksek, köşe kapmaca, ip atlama gibi oyunlar oynadı.

Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmeleri için doğada oyunun öneminden bahseden İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, “Oyun çocuğun kendini ifade etmek için kullandığı dili ve aracıdır. Çocuk ve oyun; ekmek ve peynir kadar doğal, hayat ve su kadar elzemdir. Çocuklarımızın hem geleneksel oyunlarımız hem de gelişen ve değişen dünyadaki oyunlar arasında denge kurmasına yardımcı olmak biz eğitimcilerin ve ebeveynlerin en mühim görevlerindendir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.