Kınık Deresi ıslahı Erfelek’in çehresini değiştirecek

Erfelek ilçesinde yaklaşık 2.5 ay önce başlayan Kınık Deresi 2. Kısım Islah çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, “3 ay içinde de inşallah bitecek pozisyona geleceğiz. Bu dere ıslahının Erfelek’in çehresini çok güzel bir şekilde değiştireceğine inanıyorum” dedi.

Erfelek’in çehresini değiştirecek Kınık Deresi 2. Kısım Islah çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında 650 metre çift taraflı kargir duvar imalatı, 65 metre betonarme u kanal imalatı, 3 adet kemer köprü taşıt geçişi, 2 adet kemer köprü yaya geçişi, 1 adet beton plak imalatı, 1 adet süt yapısı imalatı, parke ve boru döşemesi, korkuluk 17 Ağustos 2020’de DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edildi. Yer tesliminin yapıldığı müteahhit firma çok sayıda iş makinesiyle alana indi. Yapılacak çevre düzenlemeleri için Erfelek Belediyesi ekipleri çalışmalarına başladı. Proje tamamlandığında dere yatağı boyunca ilçeye daha kullanışlı ve modern bir görünüm kazandırılacak.

Yapılan çalışmalarla ilgili son bilgileri paylaşan Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, “Kınık Deresi İşkembe Çayı diye tabir ettiğimiz deremizde müteahhit firma tarafından çalışmaya başlandı. Hakikaten gayretli bir çalışma neticesinde Kınık Çayı’nın yapımına başlandı. Müteahhit firmamız zaten çok iyi çalışmakta, hızlı çalışmaktalar. Tabi müteahhit firma işini bitirdikten sonra biz belediye olarak, derenin ıslahında sonra çeşitli yerlere dinlenme noktaları ve yürüyüş noktaları koyarak dere ıslahını tamamlamış olacağız. Bu dere ıslahının Erfelek’in çehresinin çok güzel bir şekilde değiştireceğine inanıyorum. Bu arada tabi Erfelek halkımızda hayırlı uğurlu olsun diyorum. Aslında bu proje yaklaşık 45 yıl önce yapılmıştı. Tabii ihale edilememişti. Sıkıntılı bir durum vardı. Milletvekilimizin üstün gayretleri ve girişimleriyle ihalesi yapıldı. 3 ay içinde de inşallah bitecek pozisyona gelecek” dedi.

Erfelek ilçesinin turizmden aldığı payı artırmak istediklerini Kınık deresi ıslahıyla birlikte yürütecekleri 2 farklı projenin de bu amaca hizmet edeceğini dile getiren Mehmet Uzun, ”Erfelek’in tanıtımı önemli. Şöyle ki yaklaşık şelaleye yılda 350 bin civarında ziyaretçi geliyor. Fakat biz bunlardan faydalanamıyoruz. Birçoğu Erfelek’in kenarından geçiyor ama Erfelek’in neresi olduğunu bilmiyor. Bu konuda gayretli çalışmalarımız var. Şimdi Karasu Vadisi dediğimiz o bölümü düzenleyerek belli esnaf grubumuz yol kenarına indirmek projelerimizin başında geliyor. Erfelek’in içinden geçmeyen, şelaleye giden turistlerimize yönelik esnafımızı yol kenarına indirerek, orada cazip dinlenme noktaları yapacağız. Buna Kınık Deresi de dahil. Ve Karasu Vadisi’yle birlikte bu ikisini gerçekleştirdiğimiz zaman hem ilçemizin turistik potansiyelini geliştirmiş olacağız hem de esnafımıza bir nebze nefes aldırmış olacağız. İlçemize hizmet etmek koşturmak bana zevk vermekte. Güzel şeyler yaptıkça da haz duyuyorum. Erfelek için varız. Erfelek için koşturuyoruz daha çok da koşturacağız. Erfelek halkı bundan emin olsun” diye konuştu.

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