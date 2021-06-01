Cam silerken düşen temizlik işçisi yaralandı

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Sinop’ta 2 katlı bir işletmenin camını silerken dengesini kaybederek düşen temizlik şirketi işçisi yaralandı.

Olay, Tersane mevkisinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Temizlik işçisi 43 yaşındaki Fatih Bahçe, 2. katta cam temizlediği sırasında dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten ahşap tentelere çarparak beton zemine düştü. Çevredekiler tarafından olay polis ve 112 ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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