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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erfelek’te salep yetiştiriciliği başladı

İHA

– Endemik bir bitki türü olduğu için doğadan toplanması yasak olan salep orkidesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan verilen izinle Sinop'un Erfelek ilçesinde de yetiştirilmeye başlandı. Bölgede doğal olarak yetişen salebin ilk etapta 100 metrekare alanda dikimi yapıldı.

Erfelek’te salep yetiştiriciliği başladı

– Endemik bir bitki türü olduğu için doğadan toplanması yasak olan salep orkidesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan verilen izinle Sinop’un Erfelek ilçesinde de yetiştirilmeye başlandı. Bölgede doğal olarak yetişen salebin ilk etapta 100 metrekare alanda dikimi yapıldı.
Sinop’un Erfelek ilçesi tarımda ekonomik değeri yüksek olan bir ürünle tanıştı. İlçede doğal olarak yetişen endemik bitki salep orkidesinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yetiştiriciliğine de başlandı. Yumrularının toz haline getirilerek içecek, dondurma, pastacılık ve kimya sektörlerinde kullanıldığı salebin ilk etapta 50’şer metrekareden 2 yetiştirici ile 100 metrekare alanda dikimi yapıldı. Gelecek yıl alınacak ürün için geri sayım başladı.
Tarlasındaki dikimi tamamlayan Emekli Öğretmen Mehmet Ali Yiğit, “Emekliliğimin tadını bu şekilde bahçelerde hobi uygulamaları yaparak gerçekleştirmeye çalışıyorum. Erfelek’te salebin doğal yollarla çok zengin bir yetiştiriciliği var. Bizim kırlarımızda kendiliğinden yetişiyor. Yanılmıyorsam Erfelek’te doğal olarak yetişen 8 çeşit orkide yani salep çeşidi var. Bende buna merak salmıştım zaten. Bunu nasıl yaparım da, bu işin resmi yollardan üretimini yapabilirim diye araştırma içerisindeydim. Bu sene de ilçemizde bize böyle bir şans doğdu. Ve dolayısıyla İlçe Tarım Müdürlüğü’ne kaydımızı yaparak salebimizi aldık. Bugün itibarıyla da yerlerine diktik” dedi.
Salep yetiştiriciliğini anlatan Mehmet Ali Yiğit, “Yetiştirmesi çok basit olan bir ürün aslında. Sadece bahar aylarında Mart, Nisan sonları diyelim bunun hasat dönemi. Ve de ekim dönemi. Bu mevsimde ekiyorsunuz bundan sonra yapacağınız çok fazla bir şey yok. Bir dahaki seneye kadar bekliyorsunuz. Bir dahaki sene çıkan ürünleri topluyorsunuz. Akabinde hemen yeniden ekiyorsunuz. Yani işçiliği bakımı çok kolay bir ürün. İlçe Tarım Müdürlüğü bu yıl 50 metrekarelik alana ekilmek üzere 2 kişiye tahsiste bulundu. Diğer üreticiyle birlikte toplamda 100 metrekare alanda bu başlamış oldu” diye konuştu.
Bölgede salep yetiştiriciliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Yiğit, “Bize yumrularımız geldikten sonra bunları tabi İlçe Tarım Müdürlüğü’yle de görüşerek toprağı hazırladık. Dikim esnasında da karıklara, kendi yetiştirdiğimiz solucan gübresinden ve torf karıştırarak ektiğimiz yerlere kullandık. Solucan gübresi bilindiği gibi bitki köklerinin çok daha iyi yayılmasına, toprağa daha iyi tutunmasına ve topraktaki nemin sürekliliğine katkı sağlıyor. Bu salep bitkisine de çok fazla yarar sağlayacağına eminim. En azından yumrular olması gerekenden daha büyük boyutta olacaktır. Zaten doğal yollarla Erfelek ilçemizde yetişen salebin kaçak yollarla toplanıp satılması yerine bütün vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin imkanları ölçüsünde İlçe Tarım Müdürlükleriyle koordinasyon içinde ruhsatlı olarak bu işleri yapmasının uygun olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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