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Sinop Valisi Karaömeroğlu: “Karadeniz'in en düşük ili olduk, aşılamada da 4. sıradayız” “Mücadelemizde sonunda iyi bir seviyeye geldik”

İHA

Sinop Valisi Karaömeroğlu: “Karadeniz'in en düşük ili olduk, aşılamada da 4. sıradayız” “Mücadelemizde sonunda iyi bir seviyeye geldik”

– Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, “Sahayı baskıladık ve bu mücadelelerimiz sonunda da iyi bir seviyeye geldik. Yüz binde 39’lara kadar düştük. Karadeniz Bölgemizin de en düşük ili Sinop” dedi.
Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nce Hayat Boyu Öğrenme Haftası nedeniyle sergi düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi’nde açılışı gerçekleştirilen sergide usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından hazırlanan eserler yer aldı. Resim, el sanatları, dikiş ve tasarım örnekleri insanların beğenisine sunuldu.
Yapılan açılışa Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu eşi Filiz Karaömeroğlu ile birlikte katıldı. Sinop İl Jandarma Komutanı P. Alb. Hakan Başakçı, Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız ve Sinop Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Turgay Altun’un da katılımlarıyla kurdele kesilerek sergi ziyarete açıldı.
Vali Karaömeroğlu program sonrası Sinop’taki vaka durumuna ilişkin konuştu. Vatandaşların tedbirlere dikkat ederek olumlu gelişen tabloyu devam ettirmesini isteyen Karaömeroğlu, “Biliyorsunuz Şubat ayından bu yana virüsle mücadelede tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de ciddi tedbirler aldık. Sahayı baskıladık ve bu mücadelelerimiz sonunda da iyi bir seviyeye geldik. Yüz binde 39’lara kadar düştük. Karadeniz Bölgemizin de en düşük ili Sinop. Sinop zaten bu konuda bilinçli bir kesime sahipti her zaman. Önemli olan bu kazanımları maske mesafe ve hijyen kurallarına uyarak kolay kaybetmemek. Onun için bütün vatandaşlarımızdan aynı duyarlılıkla devam etmelerini rica ediyoruz" diye konuştu.
Vaka sayılarının düşüklüğünün turizm için avantaj sağladığını belirten Karaömeroğlu, "Aşılamada Türkiye’de 4. sıradayız. Bakanlığımızın bu yurt dışından temin anlaşmalarıyla birlikte Ekim ayına kadar sadece Sinop değil tüm Türkiye’de ciddi mesafeler alacağız inşallah. Güzel olacak. Karadeniz’in en düşük oranlarına sahip olmak turizm içinde büyük bir avantaj tabi. Sinop turizmi için önemli bir veri. Zaten güvenli turizm sertifikalarımızla birlikte biz turizme pandemi kuralları çerçevesinde her yönden hazırız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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