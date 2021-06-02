Türkeli’de Milli Mücadele Sergisi

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Türkeli ilçesinde, “Türk İstiklal Harbi ve Mustafa Kemal Atatürk” temalı resim sergisi açıldı.

Türkeli Kaymakamı Mehmet Kaan Kini öncülüğünde hazırlanan “Türk İstiklal Harbi ve Mustafa Kemal Atatürk” temalı 23 Nisan Resim Sergisi, pandemi nedeniyle bugün açılışı gerçekleşti.

Türkeli Gençlik Merkezi salonunda düzenlenen resim sergisinin açılış kurdelesini, İlçe Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım, MHP Türkeli İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar birlikte kestiler.

Düzenlenen sergide, ortaokul ve lise öğrencilerinin Milli Mücadele, Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı konularında hazırlamış oldukları eserler sergilendi. Akrilik boya, karakalem ve ahşap yakma sanatından oluşan eserlerin sunulduğu sergi, 3 Haziran’a kadar gezilebilecek.

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