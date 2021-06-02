Sinop’un Türkeli İlçe Belediye Meclis Grubu, ortak bir deklarasyon yayınlayarak, İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü zulmü kınadı.

Türkeli Belediye Meclisi’nin 2 Haziran’da gerçekleştirdiği toplantısında, gündem maddelerine geçmeden önce İsrail’in Filistin topraklarında yer alan ve Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa’ya gerçekleştirdikleri saldırıya karşı ortak bir basın açıklamasında bulunarak, İsrail’i şiddetle kınadı.

Türkeli Belediye Meclisi, tüm meclis üyelerin imzasıyla yayımladığı bildiride, şu ifadelere yer verdi;

"Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail'in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dâhil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yöneltilen saldırılar, çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir.

Uluslararası anlamda Devlet vasfı taşıyan fakat yapmış olduğu saldırılarla, Devletlik vasfını adeta ayaklar altına alan İsrail'in bu saldırıları, Gazze'de ve Filistin topraklarında halen devam etmektedir.

Uzun zamandır Müslümanları kışkırtmak amacıyla yaşlı, genç, kadın çocuk demeden katliamlarına devam eden İsrail, Filistin'lilerin yaşam haklarını kendi topraklarında gasp etmektedir. İnsani hak ve hukukun ayaklar altına alındığı bu süreçte, Türkiye dışında hiçbir ülke bu katliama tepki vermemiş, hatta bazı ülkeler açık olarak, işgalci İsrail'e desteklerini açıklamıştır. İsrail, Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça İsrail, zulmünü devam ettirecektir.

Sözde medeni insan hakları savunucusu olan batılı devletler, yaşanan bu vahşete. sessiz kaldıkça, bu zulme ortak olacaklardır. Filistinlilere zulüm eden İsrail'in ve tüm sorumlularının acilen Uluslararası mahkemelerce yargılanması gerekmektedir. Türkeli Belediye Meclisi olarak hemşehrilerimizce bizlere emanet edilen demokratik temsil sorumluluğu çerçevesinde Filistinlilerin evlerini zorbalıkla işgal eden terör devleti İsrail'in ilk kıblemiz Mescidi Aksa'ya yaptığı saldırıları şiddetle lanetliyoruz.

Türkeli Belediyesi tüm Meclis Üyeleri olarak, İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz."

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