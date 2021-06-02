Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkeli Belediye Meclisi, İsrail’i kınadı

İHA

Türkeli Belediye Meclisi, İsrail’i kınadı

Sinop’un Türkeli İlçe Belediye Meclis Grubu, ortak bir deklarasyon yayınlayarak, İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü zulmü kınadı.
Türkeli Belediye Meclisi’nin 2 Haziran’da gerçekleştirdiği toplantısında, gündem maddelerine geçmeden önce İsrail’in Filistin topraklarında yer alan ve Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa’ya gerçekleştirdikleri saldırıya karşı ortak bir basın açıklamasında bulunarak, İsrail’i şiddetle kınadı.
Türkeli Belediye Meclisi, tüm meclis üyelerin imzasıyla yayımladığı bildiride, şu ifadelere yer verdi;
"Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail'in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dâhil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yöneltilen saldırılar, çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir.
Uluslararası anlamda Devlet vasfı taşıyan fakat yapmış olduğu saldırılarla, Devletlik vasfını adeta ayaklar altına alan İsrail'in bu saldırıları, Gazze'de ve Filistin topraklarında halen devam etmektedir.
Uzun zamandır Müslümanları kışkırtmak amacıyla yaşlı, genç, kadın çocuk demeden katliamlarına devam eden İsrail, Filistin'lilerin yaşam haklarını kendi topraklarında gasp etmektedir. İnsani hak ve hukukun ayaklar altına alındığı bu süreçte, Türkiye dışında hiçbir ülke bu katliama tepki vermemiş, hatta bazı ülkeler açık olarak, işgalci İsrail'e desteklerini açıklamıştır. İsrail, Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça İsrail, zulmünü devam ettirecektir.
Sözde medeni insan hakları savunucusu olan batılı devletler, yaşanan bu vahşete. sessiz kaldıkça, bu zulme ortak olacaklardır. Filistinlilere zulüm eden İsrail'in ve tüm sorumlularının acilen Uluslararası mahkemelerce yargılanması gerekmektedir. Türkeli Belediye Meclisi olarak hemşehrilerimizce bizlere emanet edilen demokratik temsil sorumluluğu çerçevesinde Filistinlilerin evlerini zorbalıkla işgal eden terör devleti İsrail'in ilk kıblemiz Mescidi Aksa'ya yaptığı saldırıları şiddetle lanetliyoruz.
Türkeli Belediyesi tüm Meclis Üyeleri olarak, İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkeli’de Milli Mücadele Sergisi
YEREL HABERLER Türkeli’de Milli Mücadele Sergisi
Sinop Valisi Karaömeroğlu: “Karadeniz'in en düşük ili olduk, aşılamada da 4. sıradayız” “Mücadelemizde sonunda iyi bir seviyeye geldik”
YEREL HABERLER Sinop Valisi Karaömeroğlu: “Karadeniz'in en düşük ili ...
10 metrekare dükkanda bir mesleği ayakta tutuyor
YEREL HABERLER 10 metrekare dükkanda bir mesleği ayakta tutuyor
Erfelek’te salep yetiştiriciliği başladı
YEREL HABERLER Erfelek’te salep yetiştiriciliği başladı
Karadeniz’de en risksiz il bu hafta da Sinop
YEREL HABERLER Karadeniz’de en risksiz il bu hafta da Sinop
Sinop’ta gezi tekneleri hizmete başladı
YEREL HABERLER Sinop’ta gezi tekneleri hizmete başladı
Yasak kalktı, Sinoplular çorbacılara koştu
YEREL HABERLER Yasak kalktı, Sinoplular çorbacılara koştu
Cam silerken düşen temizlik işçisi yaralandı
YEREL HABERLER Cam silerken düşen temizlik işçisi yaralandı
Sinop’ta trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Sinop’ta trafik kazası: 1 ölü
Cezaevinde solucan gübresi yetiştiriyor Mahkum koğuşları üretim merkezleri oldu
YEREL HABERLER Cezaevinde solucan gübresi yetiştiriyor Mahkum ...
Kınık Deresi ıslahı Erfelek’in çehresini değiştirecek
YEREL HABERLER Kınık Deresi ıslahı Erfelek’in çehresini değiştirecek
Prof. Dr. Kuru. “Türk arıcılığı için bir milat”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kuru. “Türk arıcılığı için bir milat”
Sinop’ta virajı alamayan otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü
YEREL HABERLER Sinop’ta virajı alamayan otomobil 80 metrelik ...