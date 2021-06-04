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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşsiz kaldı, güvercinler dert ortağı oldu Güvercinler ekmek kapısı oldu

İHA

İşsiz kaldı, güvercinler dert ortağı oldu Güvercinler ekmek kapısı oldu

Sinop’ta pandemi döneminde işsiz kalan Kadir Başcan (41), kuş yemi satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Böbrek rahatsızlığı bulunan ve iş bulamadığı için 3 aydır kirasını ödeyemeyen 2 çocuk babası Başcan’a güvercinler hem ekmek kapısı hem de dert ortağı oluyor.
Korona virüsü gerekçe gösterilerek işten çıkartılmadan önce, tekstil işçisi olarak çalıştığını belirten Kadir Başcan, eşi ve 2 çocuğuyla bardağı 2 TL’den sattığı kuş yemleri ile geçimini sağlamaya çalışıyor. Satış yaptığı esnada güvercinler Başçan’ın etrafında dolaşıyor. İşsizlik döneminde yaşadığı sıkıntıya karşın güvercinler ona moral oluyor. Onları elleriyle besleyip seviyor ancak satışlarının iyi gitmediğini belirtiyor. Kadir Başçan yapabileceği bir iş bulma konusunda yardım istedi.
Kadir Başçan, “Şu anda emekli değilim böbreklerden dolayı çalışamıyorum. Böbrek rahatsızlığım var. Bir yerde çalışamıyorum işsizim. Şu anda kuş yemi satıyorum. Kuş yemiyle geçinip gidiyorum. Gelirim yok. Satışlarda çok durgun. Bardağı 2 TL’den veriyorum. Böbrek rahatsızlığı olmadan önce tekstilde çalışıyordum. Tekstilden korona virüsü nedeniyle çıkarttılar. Bir daha da başka işe girmedim. Boşta duracağıma evime ekmek götürebilecek parayı çıkartmak için buna başladım” dedi.
Güvercinleri dertlerine ortak ettiğini ancak durumun iyiye gitmediğini belirten Başcan, “Biri 5 biri 13 yaşında 2 tane kızım var. İş bulamadım, çok mağdur kaldım. Kiramı bile ödeyemedim mesela. O kadar mağdur durumdayım. 3 aylık kiram duruyor. Ekmek parası için kuşları besliyorum. Satıyorum parasıyla geçinmeye çabalıyorum. Yani nasıl anlatayım bilemiyorum. Bu kuşlarla ilgilenmek biraz moralimi düzeltiyor. İşsizlikten maddi durumumdan moralim bozuluyor. Evvelsi gün mesela tüm gün 10 TL para kazandım. Bugünde daha siftah yapmadım” diye konuştu.
İş bulabilirse çalışabileceğini söyleyen Kadir Başçan, “Ben kuşları beslemeyi çok severim. Kuşlara hayvanlara çok önem veririm. Eğer bir kılına bir şey olursa üzülürüm çocuk gibi ağlarım. Kendi evladım gibi bakıyorum bunlara. Elimle besliyorum. Ellerimden yem yediriyorum. Kazanamasam bile onların şeyleri bana yeter. Geliyorlar işte yemlerini veriyorum. Ondan sonra satamazsam yemlerin hepsini döküp gidiyorum. Bir yandan da iş arıyorum bulamıyorum. Bir işim olsun isterdim. Böbrek rahatsızlığım var. Buna uygun yapabileceğim iş olursa çalışırım. Ne bileyim bekçilik olur, temizlik olur. Her şey olur ne olursa olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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