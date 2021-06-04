Sinop’ta ‘Hayat Boyu Öğrenme” yürüyüşü

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Sinop’ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında geniş katılımlı bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Sinop Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı usta öğreticiler ve kursiyerlerin yer aldığı etkinliğe Sinop protokolü de katıldı. Sabah saatlerinde Hamsi Yolu’nda başlayan yürüyüş Atatürk Anıtı’nda son buldu. Yürüyüşte bando takımından çıkan ezgiler Sinop sokaklarına yayıldı. Hayat boyu öğrenme konusuna dikkat çekildi.

Etkinlikte Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, Sinop İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hakan Başakçı ve İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız katılımcılarla birlikte yürüdü.

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