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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırsız martılar bezdirdi, balık satıcıları böyle önlem aldı

İHA

Hırsız martılar bezdirdi, balık satıcıları böyle önlem aldı

– Sinop’ta aç kalan martılar balıkçı tezgahlarına saldırınca balık satıcıları çareyi tezgahların önüne file çekmekte buldu.
Yiyecek bulamayınca balıkçı tezgahlarına saldırarak balık çalan martılar satıcıları bezdirdi. Duruma çare arayan balık satıcıları tezgahın önüne file çekerek önlem aldı. Alınan önlem sonrası martılardan kaynaklanan kayıp sona erdi.
Uzun yıllardır balık satıcılığı yapan Selami Mete (60), “Martılar tezgahlara dalıyor. Balıkları bitiriyor. Hele ön taraftaki o ince balıkları çok seviyorlar. İstavrit olsun, mezgit olsun barbun olsun bunlar küçük olduğu için çabucak yiyebiliyorlar. Denizde bir şey kalmadığı için tezgahlara saldırıyorlar. Bizde düşündük taşındık bu şekilde önlem almaya karar verdik. Yoksa bıraksak bir şey kalmaz. Martı hepsini yer” dedi.
Martıları balık artıklarını vererek beslediklerini ama martının doyumsuz bir hayvan olduğunu söyleyen Mete, “Göz hakkı var ama göz hakkıyla da bitmiyor bu iş. Zaten bu çöplerden çıkanları veriyoruz artıkları. Çarpanları, kılçıkları balık kafalarını veriyoruz ama yetmiyor. Martı zaten doyumsuz bir hayvan. Önlem aldıktan sonra sıfır hata. Kazasız belasız çalışıyoruz. Hem tezgahımızı koruyoruz hem daha rahat çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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