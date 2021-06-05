Gerze direnişi kitaplaştırıldı

Sinop’un Gerze ilçesinde yapılması planlanan termik santrale karşı verilen mücadele kitaplaştırıldı.

Direnişin tanıklarından emekli edebiyat öğretmeni Ferhat Hançer tarafından kaleme alınan ‘Direniş GünlüğüGerze’de Bir Doğa Mücadelesi’ adlı kitap on yıl önce direnişin ilk başladığı yerde okurlarına tanıtıldı. Yıllar sonra direnişin ilk başladığı alana gelen çevreciler, burada termik santrale karşı verdikleri mücadele anlarının yeniden hafızalarında canlandığını ve o anlara yeniden gittiklerini söylediler

Sinop’un Gerze ilçesi Yaykıl köyünde Anadolu Grubu tarafından yapılmak istenen termik santrala karşı bölge halkı 20092015 yılları arasında büyük bir direniş sergilemişti. Direniş sonucu şirket bölgeden ayrılmış, Gerzeliler bunu davulzurnayla kutlamıştı. O dönemde direnişe katılan emekli edebiyat öğretmeni Ferhat Hançer Gerze halkının termik santrale karşı verdiği mücadeleyi kitaplaştırdı. Kitaptan sağlanacak gelirin Gerze termik santral mücadelesinde para cezası alan direnişçiler başta olmak üzere Türkiye’deki diğer çevre direnişçilerine bağışlanacağı öğrenildi.

Yazar emekli edebiyat öğretmeni Ferhat Hançer, "Bu kitap yaklaşık bir buçuk yıllık bir emeğin ürünü. Şu anda bin adet basım yapıldı. Bugün bu kitabın tanıtımı için direnişin ilk başladığı alanda toplanmış bulunuyoruz" dedi.

Direniş tanıklarından o dönemin muhtarı Muhammet Tiryaki ile Yeşil Gerze Çevre Platformu'nun o dönemki sözcüsü Şengül Şahin de birer konuşma yaptı.

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