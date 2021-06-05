Türkeli HEM’den yıl sonu sergisi

Türkeli Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü, 17 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Yıl Sonu Sergisi düzenledi.

Türkeli Gençlik Merkezinde düzenlenen sergi açılışına, İlçe Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Su, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Türkeli Halk Eğitim Merkezi Müdüresi Ülkü Yolaçan, 20202021 eğitimöğretim döneminde pandemi şartları ve kurallarına azami seviyede dikkat edilerek, ilçede çeşitli kurslar açılıp faaliyetlere devam edildiğini söyledi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, sergide emeği geçen tüm öğretmen ve kursiyerleri kutlayarak başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Konuşmaların ardından yıl içindeki faaliyetlerin yer aldığı slayt gösterisi sunuldu. Yıl içerisindeki çeşitli kurslara katılarak başarı gösteren kursiyerlere de belgeleri verildi.

Sergi açılış kurdelesi, İlçe Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdüresi Ülkü Yolaçan tarafından kesildi.

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