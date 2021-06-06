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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devir değişti: Çeyizleri artık genç kızlar değil anneler yapıyor

İHA

Devir değişti: Çeyizleri artık genç kızlar değil anneler yapıyor

– Devir değişti, çeyiz geleneği geri planda kaldı. Genç kızlar artık motif çıkarma, kanaviçe işleme derdinde değil. Onlar için kariyer daha ön planda ama anneler buna razı değil. Sinop’ta Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı mefruşat ürünlerinden oluşan serginin katılımcıları 50 ile 75 yaş aralığında yer alıyor. Çünkü çeyizleri artık genç kızlar değil, anneler yapıyor.
Sinop’un Mertoğlu köyünde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan ürünlerden oluşan sergi açıldı. Mertoğlu’nun hamarat anneleri sergide mefruşat ürünlerini beğeniye sundu. Kursiyerlerin yaş ortalaması genç kızlar için çeyiz geleneğinin artık eski öneminde olmadığını gösterdi. Kursiyer anneler artık genç kızların çeyiz yapmadığını, kendilerinin kızları ve torunları için çeyiz yaptıklarını söyledi.
Bu durumu aktaran ve açtıkları sergiden bahseden Usta Öğretici Kıymet Sönmez, “Eskiden biz kurslara gittiğimiz zaman hep kızlar çeyiz yapardı. Şimdi anneanneler, babaanneler torunlarına çeyiz yapıyorlar ve çok çok becerikliler. Kursta bütün işlerden elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Ayancık işleri, kanaviçelerimiz, bargello işlerimiz, tel kırmalar gibi el sanatlarında bütün hepsini göstermeye çalıştım. Böyle bir sergi açtık. Yaş grubu ortalama 50 ile 65 arasında. İki tanede 75 yaş üstü var. Ama gerçekten çok başarılılar. Gençlerden daha güzel yapıyorlar. Çünkü şimdiki gençlerde iş yok. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Okuyayım, okuduktan sonra iş, işten sonra evlilik geliyor. Benim kızımda öyle. Üniversiteyi bitirdi bir havayolu şirketinde hostes olarak çalışıyor. Ama bir iğne iplik tak desen bilmez. O yüzden buraya gelenlerde torunlarına çeyiz yapıyorlar. Bir de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar” dedi.
Kursiyer kadınlardan biri, “Genç kızlarda bu işler artık yok. Ne varsa yaşlılarda var. Vallahi gençler aldı başını gitti. Kimi okuyor kimi çalışıyor. Köyde de genç kalmadı zaten artık. Anneanneler, babaanneler maalesef genç kızların çeyizlerini hazırlıyor. Torunlara yapıyoruz artık kız kalmadı hep evlendiler. Hiç bilmeyen genç kızlarımız torunlarımız var. Eskiler daha meraklıydı, onlar daha çok yapıyorlardı. Şimdilerde telefon çıktı mertlik bozuldu. Telefon ellerinde hiçbir şey yaptıkları yok. Gördüğünüz gibi hiç genç kız yok hep orta yaşlı insanlar” diye konuştu.
Okumanın bu konuda bir istisna olabileceğini dile getiren kursiyer annelerden Cemile Ünal, “Gençlerin okuması lazım. Onların yetişmesi lazım. Vatana milletimize hayırlı bir evlat olması lazım. Bizlerde elimizden geldiği kadar onların çeyizlerini hazırlamamız lazım. Elimizden geldiğince hazırlıyoruz bizde” şeklinde konuştu.
Meraklı olmasa da annesi ve babaannesinden yardım aldığını dile getiren Kızı Azra Ünal ise “Biz pek çeyiz taraftarı olmuyoruz. Etrafımızda bu devirde o tarz şeylere meraklı olan kişiler yok açıkçası. Bende o kadar meraklı değilim ama elimden geldiğince yardım ediyorum. Babaannem ve annem bana bu konuda yardım ediyor” ifadelerini kullandı.
Serginin açılışı için Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, Sinop İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, Sinop İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hakan Başakçı, Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turgay Altun’un katılımıyla kurdele kesildi. Ardından protokol sergiyi gezerek yapılan el emeği ürünleri inceledi. Kursiyer annelere katılım belgesi takdim edildi.

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