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Çarşı sandık başında 8 muhtar adayı yarışıyor

İHA

Sinop'un Gerze ilçesi Çarşı Mahallesi sakinleri, yeni muhtarlarını seçmek için sandığa gitti

Çarşı sandık başında 8 muhtar adayı yarışıyor

Sinop'un Gerze ilçesi Çarşı Mahallesi sakinleri, yeni muhtarlarını seçmek için sandığa gitti
Çarşı Mahallesi’nde muhtarlık seçimi için hareketlilik sabah saat 08.00’den itibaren başladı. Mahalle sakinleri, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu ile Gerze Belediyesi Hizmet Binası'nda kurulan sandıklarda oylarını kullanıyor.
Oy verme işlemi için Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda 5, Gerze Belediyesi Hizmet Binası’nda ise 2 sandık kuruldu. 1938 seçmenin olduğu Çarşı Mahallesi için Ali Güleryüz, Arif Kalafat, Hakkı Zafer Tunç, Hamdi Süer, Mesut Akçaoğlu Mustafa Usta, Sadettin Fişek ve Turan Altınkök olmak üzere toplam 8 muhtar adayı bulunuyor.
Çarşı Mahallesi için yarışan 8 muhtar adayı, örnek bir davranışta bulundular. Sabah saatlerinde oy kullanmak için Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda bir araya gelen muhtar adayları beraber fotoğraf çektirerek birlik, beraberlik, kardeşlik mesajı verdiler.

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