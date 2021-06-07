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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop 40 bin çiçekle güzelleşiyor Sinop'ta yaz sezonu hazırlıkları başladı

İHA

Sinop 40 bin çiçekle güzelleşiyor Sinop'ta yaz sezonu hazırlıkları başladı

Yaz sezonu hazırlıklarına başlayan Sinop 40 bin 500 mevsimlik çiçekle güzelleşecek. Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bahar ayının gelmesiyle birlikte yazlık çiçeklendirme çalışmalarına başladı.
İl genelinde belediyeye ait park, bahçe ve yeşil alanlarda dikimine başlanan farklı tür ve renklerden oluşan ateş çiçeği, kadife çiçeği, petunya gibi çiçekler daha renkli bir Sinop oluşturdu. Bunun yanı sıra ekipler ağaç bakımları ve çocuk parklarıyla ilgili konulara da hız verdi.
Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Serdar Küçükdemir, “2021 yılı yaz sezonu hazırlıklarına hızlı bir şekilde başladık. Malum ülkemizi etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında vatandaşlarımız çok fazla dışarıya çıkamıyorlardı. Parklarımızı meydanlarımızı çok aktif kullanamıyorlardı. Artık tedbirlerin azaltılmasıyla birlikte vatandaşlarımızda parklarımızda meydanlarımızda sosyal aktivite alanlarında daha çok bulunmaya başladılar. Bizde buna istinaden çalışmalarımıza hız verdik. Daha önce virüsle mücadele çalışmalarımız hızla devam ediyordu artık biraz daha bizde tedbirleri azaltıp vatandaşlarımızın rahat, huzurlu bir şekilde parklarda meydanlarda oturup sosyal aktiviteleri içerisinde bulunmaları için alanlarımızı hazırlamaya başladık” dedi.

“40 bin 500 çiçekle Sinop’u süslemeye başladık”
Çiçek dikimleri ve ağaç bakım çalışmalarından bahseden Müdür Küçükdemir, “Bu kapsamda neler yaptık. 40 bin 500 adet mevsimlik yazlık çiçeklerin dikimine başladık. Ateş çiçeği, kadife çiçeği, petunya gibi çiçeklerle Sinop’u süslemeye başladık. Atatürk Parkı’nda, Uğur Mumcu Meydanı’nda, Hükümet Meydanı’nda, Sakarya Caddesi’nde, noktada refüjlerimiz var bu alanlarda ve diğer parklarımızda mevsimlik çiçeklerimizin dikimine başladık. Aynı zamanda bu parklarımızda meydanlarımızda bulunan ağaçların bakımlarını yaptık. Gübrelemesini yaptık. İlaçlamasını yaptık. Budamalarını zaten kış boyunca devam etmiştik. Alanlarımızı vatandaşımızın kullanımına uygun hale getirmek üzere bütün hazırlıklarımızı yaptık yapmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

“Çekek yerindeki parkımızı 1 ay içerisinde bitirip açmayı düşünüyoruz”
Park çalışmalarına ilişkin bilgiler de veren Küçükdemir, “Bunun haricinde yeni bir park projemiz var. Tersane Mevkii’nde Çekek Yeri olarak bilinen alanda bir park yapımına başladık. Bu park alanında skate parkımız yani kaykay pistimiz var. Çocuk oyun parkımız var. Spor aletleri yapmayı düşünüyoruz. Konser alanımız var. Yeşil alanlarımız oturma alanlarımız mevcut. Bu parkın da yapımına başladık ihalesi bitti tamamlandı. Yer teslimini de yaptı. 1 ay içerisinde bitirip vatandaşlarımızın kullanımına açmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Park ve Bahçeler Müdürü Serdar Küçükdemir ayrıca nüfusun artmasıyla çocuk parkı yetersiz kalan mahalleler için Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan’ın talimatıyla bir çalışmaya başladıklarını sözlerine ekledi.

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