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Sinop’ta 16 kırsal kalkınma projesine 5 milyon 642 bin TL hibe

İHA

Sinop’ta 16 kırsal kalkınma projesine 5 milyon 642 bin TL hibe

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanmakta olan kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi amacıyla Sinop'ta 16 projeye 5 milyon 642 bin lira hibe desteği sağlandığı bildirildi.
Sinop İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Bekir Yücel Tanrıkulu, desteklemeler kapsamında Bakanlık tarafından projesi uygun görülen yatırımcıların hibe desteği almaya hak kazandığını belirtti. Proje tutarları ve verilen hibelerden söz eden Tanrıkulu, “Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi kapsamında 5 adet proje ile 10 milyon 40 bin 49,60 TL yatırım tutarının yüzde 50 hibe tutarı olan 5 milyon 20 bin 24,80 TL, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 11 adet proje ile 1 milyon 253 bin 512,60 TL yatırım tutarının yüzde 50 hibe tutarı olan 622 bin 506,30 TL'nin projeye yatırımlarının tamamlanmasını müteakip ödemesinin yapılması planlanmaktadır” dedi.
Müdür Vekili Tanrıkulu Bakanlığa gönderilen 16 projenin kabul edilip onaylandığını toplam yatırım tutarının 11 milyon 293 bin 561 TL olup bunu yüzde 50’sine tekabül eden toplam 5 milyon 642 bin 530 TL hibe desteği sağlanacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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