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Dev rüzgar türbini kanatları Sinop'a getirildi

İHA

Dev rüzgar türbini kanatları Sinop'a getirildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde kurulacak rüzgar enerji santralinin kanatları getirilmeye başladı. İzmir'den getirilen dev rüzgar türbini kanatlarının tırlarla ilçe merkezinden geçişi ilgi uyandırdı.
Her biri 75 metre uzunluğundaki üç kanat parçasını taşıyan tırlar Boyabat ilçe merkezinden geçerek kurulumun yapılacağı bölgeye ilerledi. Geçiş sırasında yolda 200 metreyi aşan kuyruk oluştu. Polis ekipleri tırların geçişi sırasında güzergahta önlem aldı. Dev kanatların geçişini, sürücüler ile çevredekiler ilgiyle takip etti. Kanatların Boyabat ilçesinde kurulacak “Fener Rüzgâr Enerjisi Santrali” projesi için getirildiği öğrenildi.

Gerze ve Boyabat'a rüzgar santralleri kurulacak
Sinop’un Gerze ilçesinde “Hamsi Rüzgâr Enerjisi Santrali”, Boyabat ilçesinde de “Fener Rüzgâr Enerjisi Santrali” projeleri kapsamında 2012 yılında ölçümlere başlandı. Her iki proje için 2021 yılında üretime geçilmesi planlanıyor. 2 hafta önce de 3 dev kanatın tırlarla Sinop’a taşındığı yansımıştı.

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