Kertenkeleler duvarı paylaşamadı

Sinop’ta iki kertenkelenin birbirlerini duvardan atmak için verdiği mücadele kameraya yansıdı.

Duvarı paylaşamadıkları için mücadele veren kertenkeleler bir süre kapıştı. Yansıyan görüntülerde bir süreliğine üstünlük kuran kertenkelelerden birinin diğerinin kuyruğunu ısırdığı görüldü. O anlarda kaçmak için hareketlenen kertenkeleyi diğeri de peşinde kovaladı. Durup karşılık verince bir kere daha kapışan kertenkelelerin kavgasında kazanan olmadı. İki kertenkele de kavga sonucu yere düşerek sahiplendikleri duvardan oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.