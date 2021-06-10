Sinop Valisi: “Kana çok ihtiyacımız var” “Bütün hemşerilerimizi kan vermeye davet ediyoruz” Sinop’ta kan alma seferberliği başlatıldı

Sinop’ta 14 Haziran Dünya Kan Bağışı Günü kapsamında Kızılay ve bazı kamu kurumları iş birliği ile kan alma kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında ilk olarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi personelleri kan bağışında bulundu.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde başlatılan kan bağışı kampanyası açılış etkinliğine katıldı. Vali Karaömeroğlu burada kan bağışı noktasında herkesi kan bağışı konusunda duyarlı davranmaya davet etti. Pandemi nedeniyle kan stoklarının azaldığını söyleyen Vali Karaömeroğlu, “Kızılay’ımız tarafından hastane personellerimiz ile bir kan bağışı kampanyası başlatıldı. Biliyorsunuz pandemi nedeniyle uzun süre kan alınamadı, bu tür organizasyonlara girilemedi. Kan stoklarımız azaldığı için böyle bir kan bağışı kampanyası seferberliği başlattık. Bugün hastanemizde bu faaliyeti yapıyoruz. 14 Haziran Pazartesi günü Dünya Kan Bağışçıları Günü’nde inşallah İskele Meydanı’nda kan alma tırlarımız konuşlanacak. Kan alma kampanyamız orada da devam edecek. Bütün hemşerilerimizi kan bağışına davet ediyoruz. Şu an kan stoklarımız azaldığı için kana çok ihtiyacımız var. Bütün hemşerilerimizi kan vermeye davet ediyoruz” dedi.

Vaka sayılarının düşmesiyle planlı ameliyatların yapımına başlandığını ve kan ihtiyacının daha da arttığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu ise “Kızılay ile iş birliği yapmak suretiyle kan ihtiyacını karşılamak için böyle bir program organize edildi. Bilindiği gibi pandemi döneminde özellikle alınan tedbirlerin de etkisiyle vatandaşlarımız da bir takım endişeler söz konusu oldu kan verme konusunda çekinceleri vardı. Fakat pandemi rahatladı, vaka sayılarımız da düştü. Aşılamanın da etkisiyle çok iyi noktalara geldik. Kişisel maske mesafe hijyen kurallarına dikkat etmek koşuluyla ve pandemi kurallarına uygun olarak oluşturulan platformlarda kanlarımız alınıyor. Pandemi sonrası süreçte artık planlı ameliyatlar da yapılmaya başlandı. Dolayısıyla hastanelerimizde sağlık tesislerimizde kan ihtiyacı şuan artmış durumda. Tüm vatandaşlarımızı hiçbir endişeye mahal vermeden kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Unutulmasın kan acil değil sürekli olan bir ihtiyaçtır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi personelleri kan bağışında bulundu.

Kan bağışı kampanyasın açılış etkinliğine Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Türk Kızılay Sinop Şube Başkanı Kemal Albayrak, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Muharrem Doğan da katıldı.

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