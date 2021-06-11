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Bakan Gül: Eski Sinop Cezaevi kültür ve turizm için restore ediliyor (2)

DHA

Bakan Gül: Eski Sinop Cezaevi kültür ve turizm için restore ediliyor (2)


`GECE VE GÜNDÜZ ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ´
Sinop'ta ziyaretlerine devam eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partililere hitap eden Bakan Gül, gece ve gündüz çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Suriye'de, Kafkasya'da, Libya'da ve bölgemizdeki gelişmeleri takip ediyorsunuz. Güçlü ve kararlı bir liderlikle sorunları Türkiye´mizin lehine çözerek yolumuza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Brüksel´deki toplantı ve temasları, Antalya'daki uluslararası toplantıları, Türkiye bu anlamda oyun kurucu misyonuyla vatandaşlarımızın geleceğini, istiklali ve istikbalini koruma hattında mücadelesini sürdürecek. Biz bu gücümüze inanıyoruz, bu da milletimizin gücüdür. Biz milletimize mahcup olmama adına gece ve gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sinop Hakan AKGÜN, Oğuzhan UYSAL
2021-06-11 17:22:48

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