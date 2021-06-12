Sinop’ta deniz sezonu açıldı

Sinop’ta güneşli havayı fırsat bilen, vatandaşlar sahillerde güneşin ve denizin tadını çıkarmaya başladı.

Sinop’ta havaların ısınması ile birlikte sahillerde yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Hava sıcaklığının 21 dereceyi bulduğu kentte vatandaşlar Karadeniz'in serin sularında kulaç attı. Deniz suyunun ısınması ile birlikte sahillerin yolunu tutan çocuklar ve gençler gönüllerince eğlenerek yaza merhaba dediler.

Sinop dışında yaşayanlar yavaş yavaş kente gelmeye başladı. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte otobüs firmalarında da yoğunluk yaşanıyor. Geçen yıl yaz sonunda pandemi öncesine göre daha çok turist ağırlayan Sinop’un bu sezon ise daha da kalabalık olabileceği belirtildi.

Denize giren ve deniz suyunun sıcak olduğunu belirten gençler, "Bu yıl deniz sezonunu açtık kent daha da kalabalık olmadan denizin keyfini sürelim dedik. Su çok güzel özlemişiz denizi ve güneşi keyfini çıkarıyoruz" dedi.

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