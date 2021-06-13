Team Serüven'den ulusal turnuvada ikincilik başarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Team Serüven'den ulusal turnuvada ikincilik başarısı

İHA

Team Serüven'den ulusal turnuvada ikincilik başarısı

Bilim Kahramanları Derneği'nin düzenlediği ulusal turnuvada, Türkeli Team Serüven takımı, Türkiye ikincisi oldu.
Sinop Türkeli Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Robotik takımı (Team Serüven), First Lego League (FLL) yarışmasında yaptıkları proje ve robot performansında gösterdikleri başarı ile yerel turnuvada şampiyon olduktan sonra 13 Haziran’da gerçekleşen Türkiye Geneli şampiyonların yarıştığı turnuvada Öz Değerler kategorisinde Türkiye ikincisi olarak, 2021 sezonunu 2 kupayla kapattı.
Bu yıl 17.'si düzenlenen FLL proje ve robot turnuvasında geçen yıl da araştırma ödülü alan Team Serüven Takımı, başarılarını kat kat artırarak ilçede bir ilke imza attı.
Takım üyeleri, Şevval Aydın, Azra Nur Öztürk, Damla Şahin, Gamze Köçer, İklim Nur Özçelik, Ali Yağızoğlu, Tuana Özçakmak, Öykü Özcan, Hüseyin Yiğit Özcan, Eymen Taha Özcan, Takım Koçu Yasemin Özcan, Danışman öğretmenler Elif Ecvet ve Murat Korkmaz birlikte ve uyum içinde çalışarak bu başarılara imza attılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmara’daki müsilajdan kaçan çinekop Sinop’ta tutuldu
YEREL HABERLER Marmara’daki müsilajdan kaçan çinekop Sinop’ta ...
Boyabat Belediyesi yaz spor okulu kayıtları başladı
YEREL HABERLER Boyabat Belediyesi yaz spor okulu kayıtları başladı
Sinop’ta deniz sezonu açıldı
YEREL HABERLER Sinop’ta deniz sezonu açıldı
Sinop’ta "Bir Kitap Bir Umut" kampanyasına 1180 kitap bağışlandı
YEREL HABERLER Sinop’ta "Bir Kitap Bir Umut" kampanyasına 1180 kitap ...
Soylu’ya Türkeli’den destek pankartı
YEREL HABERLER Soylu’ya Türkeli’den destek pankartı
Karadeniz’in mühendislik harikası: Serender Serenderler yıkılırken bungalovlar yaygınlaşıyor
YEREL HABERLER Karadeniz’in mühendislik harikası: ...
Bakan Gül: “Bir takım polemiklerle siyaset yapmanın Türkiye’ye hiçbir faydası yok”
YEREL HABERLER Bakan Gül: “Bir takım polemiklerle siyaset yapmanın ...
Bakan Gül: Eski Sinop Cezaevi kültür ve turizm için restore ediliyor (2)
YEREL HABERLER Bakan Gül: Eski Sinop Cezaevi kültür ve turizm için ...
Kaymakam Kini: "Türkeli ekibimizin başarı elde edeceğine yürekten inanıyorum"
YEREL HABERLER Kaymakam Kini: "Türkeli ekibimizin başarı elde ...
Güzelkent’te sahil düzenleme çalışmaları
YEREL HABERLER Güzelkent’te sahil düzenleme çalışmaları
Bakan Gül: Eski Sinop Cezaevi kültür ve turizm için restore ediliyor
YEREL HABERLER Bakan Gül: Eski Sinop Cezaevi kültür ve turizm için ...
Bakan Gül’den Sinop’a üç yeni adliye müjdesi
YEREL HABERLER Bakan Gül’den Sinop’a üç yeni adliye müjdesi
Sezonun ilk kirazları Bakan Gül’e ikram edildi Adalet Bakanı Gül‘den Boyabat’ta esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Sezonun ilk kirazları Bakan Gül’e ikram edildi Adalet ...