Team Serüven'den ulusal turnuvada ikincilik başarısı

Bilim Kahramanları Derneği'nin düzenlediği ulusal turnuvada, Türkeli Team Serüven takımı, Türkiye ikincisi oldu.

Sinop Türkeli Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Robotik takımı (Team Serüven), First Lego League (FLL) yarışmasında yaptıkları proje ve robot performansında gösterdikleri başarı ile yerel turnuvada şampiyon olduktan sonra 13 Haziran’da gerçekleşen Türkiye Geneli şampiyonların yarıştığı turnuvada Öz Değerler kategorisinde Türkiye ikincisi olarak, 2021 sezonunu 2 kupayla kapattı.

Bu yıl 17.'si düzenlenen FLL proje ve robot turnuvasında geçen yıl da araştırma ödülü alan Team Serüven Takımı, başarılarını kat kat artırarak ilçede bir ilke imza attı.

Takım üyeleri, Şevval Aydın, Azra Nur Öztürk, Damla Şahin, Gamze Köçer, İklim Nur Özçelik, Ali Yağızoğlu, Tuana Özçakmak, Öykü Özcan, Hüseyin Yiğit Özcan, Eymen Taha Özcan, Takım Koçu Yasemin Özcan, Danışman öğretmenler Elif Ecvet ve Murat Korkmaz birlikte ve uyum içinde çalışarak bu başarılara imza attılar.

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