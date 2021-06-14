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Tarihi Buzhane binası, Kültür Merkezi olarak hizmet verecek Tarihi Buzhane binası tamamlandığında Sinop’un Kültür Merkezi olacak

İHA

Tarihi Buzhane binası, Kültür Merkezi olarak hizmet verecek Tarihi Buzhane binası tamamlandığında Sinop’un Kültür Merkezi olacak

Sinop’ta 1954 yılından kalma atıl vaziyetteki tarihi Buzhane binası, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)’nın desteği sayesinde doğal yapısı bozulmadan Kültür Merkezi olarak yeniden hayat bulacak.
Sinop programı kapsamında tarihi Buzhane binasını da ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, çalışmaların yapıldığı alanlarda incelemelerde bulundu.
Ziyarette Büyükelçi MeyerLandrut ile Bakan Yardımcısı Alpaslan’a “Tarihi Buzhane Binasının Kültür Merkezine Dönüştürülmesi” projesi kapsamında binada yapılan çalışmalara ilişkin genel bilgilendirme yapıldı. Ardından ziyaretçilere eşlik eden KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç tarafından projenin restorasyonu ve Sinop turizmine sağlayacağı katkılara yönelik olarak ayrıca bilgiler paylaşıldı.
Ziyaretin ardından proje ile ilgi açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Dr. Serkan Genç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından sağlanan destek kapsamında Sinop Belediyesi tarafından uygulanan projeyle “Tarihi Buzhane Binası”nın kültür merkezine dönüştürüleceğini söyledi.

Buzhane binası, Kültür Merkezi olarak hayat bulacak
Proje ile eskiden buzhane olarak kullanılan ve tarihi bir niteliği olan binanın restore edilerek sahip olduğu endüstriyel mirasla birlikte gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığını belirten Genel Sekreter Genç, şöyle konuştu: “Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ajansımız tarafından desteklenen ve Sinop Belediyesi tarafından yürütülen Tarihi Buzhane Binası’nın projesinin restorasyon çalışmalarının gerçekleştirildiği bu alanda incelemelerde bulundular. Hem Büyükelçi MeyerLandrut’a hem de Bakan Yardımcısı Alpaslan’a binanın restore edilmesi ve turizme kazandırılması noktasında çalışmalar hakkında bilgi verdik.”
Genç, şunları kaydetti: “Bu projeye Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı olarak yüzde 75 oranında yaklaşık 3 milyon lira destek sağlıyoruz. Proje ile eskiden buzhane olarak kullanılan ve içinde makinelerin bulunduğu bu tarihi yapının restore edilmesini sağlamış oluyoruz. Proje aynı zamanda sahip olduğu endüstriyel mirasın da korunarak gelecek nesillere aktarmasına vesile olacak. Burası alan düzenlemesi yapıldıktan sonra bir müze olarak kullanılabilecek, sergilere ve Sinop’un kültürüne katkı sağlayacak fuarlara ev sahipliği yapabilecek. Tüm bu etkinliklerin düzenlenebileceği bir alan olarak hizmet verecek.”
Tarihi Buzhane binasındaki ziyarete ayrıca Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejik Planlama Dairesi Başkanı Hakan Tanrıöver ve diğer ilgililer katıldı.

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