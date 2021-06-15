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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gerze’de günlük hedef: 330 doz aşı

İHA

Gerze’de günlük hedef: 330 doz aşı

Sinop'un Gerze İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Adem Özkan, Gerze'de günlük 330 doz aşı yapmayı hedeflediklerini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıtlı tüm çalışanların bugünden itibaren Kovid19 aşı randevusu alabileceklerini duyurmasının ardından Gerze’deki vatandaşlar Gerze Devlet Hastanesine akın etti. Konuyla ilgili Gerze Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Adem Özkan, aşı için hastane bahçesinde ayrı bir alan oluşturduklarını söyleyerek günlük Türkiye’de 1 buçuk milyon; Gerze’de de 330 doz aşı hedeflediklerini söyledi.
Özkan, “hastane içerisinde yoğunluk oluşmaması adına aşı için ayrı bir aşı uygulama merkezi oluşturduk. Merkezimizde, artan randevu, artan aşı sayısıyla birlikte çalışan sağlık personeli sayımızı da artırdık. Aşı uygulama merkezimizin içerisinde 5 ayrı aşı odası ile 1 bekleme odası bulunuyor. Aşılamada şu an için sınır 40 yaş. Bununla birlikte SGK kayıtlı tüm çalışanlar içinde aşı randevu sistemi bugün açıldı. Bu kapsamda hastanemizde bugün yoğunluk yaşanıyor. Aşı uygulama merkezinde BioNTech aşısının ilk dozu ile Sinovac aşısının 2’inci doz aşıları yapılıyor. BioNTech'te aşı sayıları artırıldığından ağırlık olarak BioNTech ile devam ediyoruz” diye konuştu.

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