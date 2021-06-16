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Türkiye’nin en kuzeyindeki deniz feneri yaza gelin gibi hazırlanıyor İnceburun Feneri’nin bekçiliğini 5 kuşaktır aynı aile fertleri sürdürüyor

İHA

Sinop'ta bulunan ve "Türkiye'nin en kuzey ucu" olarak dikkat çeken İnceburun Feneri, sert geçen kışın ardından tadilata alınarak yıpranmış yerleri onarılıp boyanıyor.

Türkiye’nin en kuzeyindeki deniz feneri yaza gelin gibi hazırlanıyor İnceburun Feneri’nin bekçiliğini 5 kuşaktır aynı aile fertleri sürdürüyor

Sinop’ta bulunan ve “Türkiye’nin en kuzey ucu” olarak dikkat çeken İnceburun Feneri, sert geçen kışın ardından tadilata alınarak yıpranmış yerleri onarılıp boyanıyor.
Türkiye’nin en kuzeyindeki noktada 1863 yılında inşa edilen ve eskiden gaz yağı, bugün elektrikle çalışan İnceburun Feneri gecelerin karanlığında denizdeki gemilere ışık tutuyor. İnceburun Feneri’nin bekçiliğini ise 5 kuşaktır Çilesiz ailesi sürdürüyor. 1863 yılında Şaban Efendi ile başlayan fener bekçiliği, 5 kuşaktır Çilesiz ailesi tarafından devam ettiriliyor. Fenerin önünde bulunan kayalıklarda 3 adet mezar bulunuyor. Bu mezarlardan 2’si Çilesiz ailesi fertlerine, 1 mezar yeri ise denizden çıkan kimliği belirsiz bir kişiye ait. Deniz seviyesinden 38 metre yükseklikteki alana 12 metre yüksekliğinde inşa edilen fener, Sinop’u ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin görmeden gitmedikleri yerlerden biri olarak dikkat çekiyor.
Yerli ve yabancı olmak üzere günde yüzlerce turisti ağırlayan fener, çetin geçen kış şartlarının ardından bakıma alındı. Fenerin dökülen boyaları ve zarar gören yerleri görevliler tarafından belirlenip, onarılmaya başlandı. Fener, onarım işleminin ardından beyaza bürünerek, misafirlerini gelin gibi karşılayacak.

“Sinop’a gelen arkadaşlarım Türkiye’nin en kuzey ucunu görmek istedi”
Trabzon’dan Sinop’a gelen arkadaşlarının Türkiye’nin en kuzey ucunu ve İnceburun Feneri’ni görmek istediklerini ifade eden üniversite öğrencisi Avşar Çökmez, “Sinop tüm güzellikleriyle bizi şaşırtıyor. Kendi memleketim olmasına rağmen öğrendiğim ve gördüğüm yeni güzelliklerine şaşırıyorum. İnceburun’un gurur verici bir güzelliği var. Burasını herkesin görmesini çok isterim. Ailemle birlikte İnceburun’a geldik. Trabzon’dan Sinop’a gelen üniversite arkadaşlarıma da burayı göstermek istedim. Onlar da Türkiye’nin en kuzey ucunu görme fırsatı buldular. Bence Türkiye’de yaşayan herkesin burayı görmesi gerekiyor. Konum olarak da denizle bir olması, doğayla iç içe olması insanları Sinop’a aşık eden bir durum yapıyor” dedi.

“Fener onarılıp, boyanıyor işlem bitince bembeyaz kar gibi ortaya çıkacak”
Fenerin şu anda tadilat aşamasında olduğunu dile getiren Vedat Çökmez (52) ise “Sinop’ta bulunan İnceburun Türkiye’nin en kuzey ucu olarak dikkat çekiyor. Burada bir de tarihi bir fener bulunuyor. Sinop’a gelen birçok insan gelip feneri ve İnceburun’u ziyaret eder. Fener, gemilere burada ışık tutuyor ve kaza yapmalarını önlüyor. Kızımın başka ilden öğrenci arkadaşları geldi. Onları gezdirmek için buraya geldik. Onlar buranın adını daha önce de duymuşlar. Bir görmek istediler. Misafirlerimiz de burayı çok beğendi. Doğası, atmosferi, denizi ve yeşili büyük beğeni topladı. Şu an kış sezonundan çıkıldığı için fenerde bir çalışma yapılıyor. Herhalde boyalarda bir dökülmeler var. Onlar onarılıp, boyanıyor. İşlemler tamamlandıktan sonra fener bembeyaz kar gibi ortaya çıkacak” diye konuştu.
Her gün feneri ziyaret eden yüzlerce turist Türkiye’nin en kuzey ucunda olmanın ayrıcalığını yaşıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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