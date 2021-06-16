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'Katil' gal arısı Sinop'ta da görüldü, arıcılar endişeli

İHA

'Katil' gal arısı Sinop'ta da görüldü, arıcılar endişeli

Sinop Türkeli’de köylerde arıcılık işi ile uğraşan bazı arıcılar, gal arısının Türkeli ormanlarında da görüldüğünü belirterek, yetkililerin bir an önce önlem almalarını istedi.
Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı köylerde arıcılık işi ile uğraşan bazı arıcılar, kestane ağaçlarının ürünlerini yok eden gal arısının arıcılık işi uğraşanlar için tehdit oluşturduğunu belirterek, yetkililerin bir an önce önlem almasını dile getirdi.
İlçeye bağlı Düzler köyünde arıcılık işi ile uğraşan Yasin Köycü, yaptığı açıklamada," Gal arısı sıkıntısı, Türkiye’de bulunan kestane ormanlarımız için büyük bir tehlike arz etmektedir. Müdahale edilemediğinden dolayı da Bursa, Rize, Zonguldak, Kastamonu ve şimdi de Sinop’ta da var. Kestane ağacı bir çok kişinin ekmek kapısı. Biz balından yararlanıyoruz ancak kestaneden yararlananlar da var. Buna müdahale edilemezse birkaç sene içerisinde bu ormanlarımızın yüzde 80’inde kestane ve kestane balı yetişmeyecek. Çünkü geçen senelerde gal arısı görülen yerlerde bu sene çiçek vermiyor. Bunu çevremizden duyuyoruz, bizleri de uyarıyorlar, ‘dikkatli olun’ diyorlar. Arıcılar olarak sesimizi duyurmak istiyoruz. Gal dediğimiz ağaçlarda çıkan urlardır. Biyolojik veya başka sebeplerden dolayı ağaçlarda tomurcuklarda veya başka yerde çıkan urlara gal denir. Gal arısı da buna sebep olan arıdır. 2,5 mm büyüklüğünde küçük bir arı cinsi. Çin’den buraya gelmiş, her yerde yayılmış. Şuanda bizim gördüğümüz, ağaçlarda yüzde 50 oranında hasar var” dedi.
Arıcı Ümit Yüksel, “Devletimizin bize sahip çıkmasını istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu sorun çözülmüş olur. Burada kestaneden ve baldan ekmek yiyenlerin mağduriyeti giderilirse seviniriz" diye konuştu.
Arıcı Salih Yıldız, ise, “İlk Erdemli köyünde denk geldik. Facebook’ta gördük. Buradaki arıcıları aradık, özellikle Gürcüler köyünde bal ormanında var mı diye, Türkeli’nin tek ormanı var, orada da büyük oranda bu gal arısı sıkıntısından var. Ayrıca ben arıcılar birliği üyesiyim ancak bu konuda sesimiz olmadıkları için muzdaribiz” şeklinde konuştu.

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