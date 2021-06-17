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Bakan Dönmez: Keşfedilen doğal gazı cumhuriyetimizin 100´üncü yılında çıkaracağız

DHA

Bakan Dönmez: Keşfedilen doğal gazı cumhuriyetimizin 100´üncü yılında çıkaracağız


Oğuzhan UYSAL/SİNOP, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Zonguldak Filyos'ta yaklaşık 130 milyar metreküplük ilave keşifle birlikte 540 milyar metreküplük doğal gazın keşfini yaptık. İnşallah cumhuriyetimizin 100´üncü yılında sisteme entegre edeceğiz yani karaya çıkaracağız" dedi.
Sinop´a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Boyabat Belediyesi´ni ziyaret etti, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından Daldan ailesine konuk olan Bakan Dönmez, birlikte çay içip, sohbet etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Dönmez, "İktidara geldiğimiz zaman sadece 5 büyükşehirde ve onların da belli bölgelerinde doğal gaz vardı. 50 ilçede doğal gaz kullanılırken, şimdi 81 ilin tamamında 594 ilçede doğal gaz kullanılır hale geldi. Boyabat, madencilik anlamında önemli merkezlerden biri. Madenciliğin geliştiği şehirlere gittiğimiz zaman şu taleple karşılaşıyoruz. 'Bakanım ruhsatları hızlandırın, biz buraya daha çok yatırım yapalım' deniyor. Biz de 'eyvallah' diyoruz. Maalesef bazı yerlere de gidiyoruz, 'Madenciliği istemiyoruz' deyip, protestolarla karşılaşıyoruz. Maalesef burada da bu işe bazı marjinal ve muhalif grupların öncülük ettiğinin farkındayız. Madenciliğin geliştiği bir şehirde muhalefet milletvekilleri bile 'Madencilik gelişsin, istihdam artsın' talebi ile geliyor. Ancak aynı partinin bir başka ilinde o milletvekili, 'Biz burada madencilik istemiyoruz' diye karşı duruşların sözcülüğünü yapıyor. Maden de doğa da bizim. Doğaya, insana ve çevreye saygılı olmak kaydıyla yerin altındaki bu ekonomik varlıkları yerin üstüne çıkaracağız" diye konuştu.
'ENERJİ BAĞIMSIZLIĞIMIZI GÜÇLENDİRECEK PROJELERE İHTİYACIMIZ VAR'
Madenin taş ve topraktan ibaret görülmemesi gerektiğini belirten Bakan Dönmez, şöyle konuştu:
"Her şey madencilik sektörünün faaliyetlerinin bir sonucudur. Türkiye, hamdolsun bu konudaki üretimini artırarak devam ediyor. Birtakım karşı duruşlar olsa da biz doğru bildiğimiz yoldan sapmayacağız. Her yıl ortalama 4 ile 5 milyar dolar arasında madencilik ürünü ihracatımız var. Buna karşılık bunun 2 katı da ithalatımız var. Doğal gazı biz size getirdik ama maalesef bugüne kadar doğal gazı kendi kaynaklarımızdan yeteri kadar üretmedik. Toplam talebin yüzde 1 ile 2´sini karşılayabiliyoruz; petrolde de yüzde 8 civarında. Geri kalan açığı ithal ediyoruz ama hamdolsun, Rabb'im nasip etti. Fazla uzakta değil siz Karadeniz evlatlarısınız, Sinop'a doğru da geliyoruz. O bölgede geçtiğimiz yıl önemli keşif yakaladık. Son birkaç hafta önce Zonguldak Filyos'ta yaklaşık 130 milyar metreküplük ilave keşifle birlikte 540 milyar metreküplük doğal gazın keşfini yaptık. Bunu inşallah cumhuriyetimizin 100´üncü yılında sisteme entegre edeceğiz yani karaya çıkaracağız. Denizin altından boruları çekeceğiz sonra da sizin kullanımınıza sunmuş olacağız. Bu çabalarımız devam ediyor. Güçlü Türkiye olabilmek için başta enerji olmak üzere bağımsızlığımızı güçlendirecek projelere ihtiyacımız var. Her yıl ortalama 40 milyar dolar civarında enerji ürünleri ithalatı yapıyoruz. İnşallah onu da azaltacağız. Ekonomik olarak da çok daha güçlü ülke haline geleceğiz."DHA-Genel Türkiye-Sinop Oğuzhan UYSAL
2021-06-17 15:12:19

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