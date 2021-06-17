Bakan Dönmez: Keşfedilen doğal gazı cumhuriyetimizin 100´üncü yılında çıkaracağız (2)



`18 YILDA SİNOP´A YAPILAN ENERJİ YATIRIMLARI 1.51 MİLYAR LİRADIR´

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boyabat ziyaretinin ardından Sinop´a geçti. Sinop Valiliği´ni ziyaret eden Bakan Dönmez daha sonra Sinop Kültür Merkezi´nde düzenlenen `Sinop Enerji Koordinasyon Toplantısı´na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Dönmez, "İlimizin tamamını temsil eden paydaş kitleyle bir değerlendirmelerde bulunduk. Sinop´a geçtiğimiz yıl 68,2 milyonluk yatırım yapıldı. 18 yılda Sinop´a yapılan enerji yatırımları ise 1.51 milyar liradır. Yatırımlar vatandaşlarımızın bu hizmetleri kesintisiz ve kaliteli bir şekilde tedarik etmesine yönelik çalışmalardan oluşuyor. Sinop yer altı kaynakları bakımından da zengin bir şehrimiz. Özellikle tuğla ve kiremit imalatı başta olmak üzere kalker, mermer gibi madencilik alanında öne çıkan illerimizden bir tanesi. Hedefimiz; merkez nüfusu 10 binin üstünde olan yerlere bugüne kadar doğal gaz götürememişsek oralara da doğalgaz götürmek. Nüfusu 10 binin altında olan yerler, ana şebekeye yakınsa oralara da doğal gaz götüreceğiz. Uzak olan yerlere ise taşıma yöntemi ile doğal gaz götürmek gibi hedefimiz var" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sinop Oğuzhan UYSAL

2021-06-17 20:08:06



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