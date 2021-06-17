Bakan Dönmez’den Ayancık, Erfelek ve Durağan’a doğal gaz müjdesi

– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Ayancık, Erfelek ve Durağan başta olmak üzere akabinde de diğer ilçelerimiz olmak üzere doğal gazla ilgili bir çalışmamız söz konusu. 2 yıl öne çekmek suretiyle fazla geciktirmeden bu hizmetleri ilk etapta belki taşımak suretiyle yapalım, Cumhuriyetimizin 100. yılına yetiştirelim arzusundayız” dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop ziyaretinde geniş katılımlı bir Enerji Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdi. Boyabat ilçesi ziyaretinin ardından Sinop Valiliğini ziyaret eden Bakan Dönmez, ardından Sinop Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya katıldı. Toplantıda belediye başkanları, muhtarlar ve çeşitli alanlardan temsilcilerin enerji alanında taleplerini dinledi. Toplantı sonrası ise Sinop için müjdelerini açıkladı.



Sinop’a yapılan ve planlanan yatırımlardan bahseden Bakan Dönmez, “Bizim iktidara geldiğimiz tarihi milat alırsak Sinop iline yapılan yatırım tutarı 1 milyon lira bile değildi. 800 bin liraydı. Geçtiğimiz yıl toplam 68,2 milyon liralık bir yatırım yapıldı. 18 yılda da yani elektriğini üretimi, iletimi, dağıtımı, gazın üretimi, dağıtımı ve madencilik alanları olmak üzere Sinop iline yapılan yatırım 1,51 milyar TL olmuş. Bu yapılan yatırımlar tabi burada yaşayan vatandaşlarımızın bu hizmetleri kesintisiz kaliteli bir şekilde tedarik etmesine dönük çalışmalardan oluşuyor. Yine Sinop yer altı kaynakları açısından da zengin bir şehrimiz. Özellikle Boyabat şehrimiz çevresinde tuğla ve kiremit imalatında kullanılan kil başta olmak üzere, kalker, mermer gibi başka ruhsat konularında da madencilik alanında öne çıkan illerimizden birisi. 2021’de ise yatırımlarımız hem elektrik hem de gaz dağıtımı olarak baktığımızda yaklaşık 50 milyon TL civarında bir yatırım planlanıyor. 10 milyon TL civarında da gaz dağıtımında bir yatırım planı söz konusu” dedi.



Ayancık, Erfelek ve Durağan için planlanan doğal gaz yatırımını da ön çekeceklerini açıklayan Dönmez, “Tabii, özellikle Sinop’un merak ettiği alanlardan bir tanesi de doğal gaz verilecek illere ilişkin. Biraz önce gaz dağıtım şirketimizde burada çalışmalarını söyledi, planlamalarını da yaptı. Şimdi hedefimiz ilk etapta Türkiye’nin her yerinde merkez nüfusu 10 binin üzerinde olan ilçelerimize bugüne kadar gaz getirememişsek oralara gaz götürmek. Yine nüfusu 10 binin altında olmakla birlikte bizim ana şebekelerimize yakın olan yerlerde bu doğal gaz hizmetini götürmeye çalışıyoruz. Uzak olan yerlerde de taşıma diye adlandırdığımız LNG yöntemiyle doğal gazı buralara götürmek gibi bir hedefimiz var. Bu kapsamda Ayancık, Erfelek ve Durağan başta olmak üzere akabinde de diğer ilçelerimiz olmak üzere doğal gazla ilgili bir çalışmamız söz konusu. İlk etapta da Ayancık, Erfelek ve Durağan. Şimdi şirketimiz 2024 yılı gibi bir yılı hedeflediklerini söyledi. Ama buradan şirketimize de söyleyeyim bu bölgedeki insanlarımız çok bekledi. Sabırlı insanlar bu hiç olmazsa bir yıl ya da 2 yıl öne çekmek suretiyle fazla geciktirmeden bu hizmetleri ilk etapta belki taşımak suretiyle yapalım. Cumhuriyetimizin 100. yılına yetiştirelim arzusundayız. Ama Sinop’tan bir ricamız da şu. Doğal gaz şebekesi götürdüğümüz yerlerde süratle doğal gaza abone olmanızı bekliyoruz. Milyonlarca kira yatırım yapılara getirilen bu yatırımı kullanan ne kadar çok olursa doğal olarak bunun ekonomik faydası herkes o oranda çok daha uygun olacaktır” diye konuştu.



Bakan Dönmez elektrikle ilgili işletme birimleri için de iki ilçeye müjde verdi. Dönmez, “Bir diğer husus da elektrikte özellikle kırsal bölgelerde yaşanan özellikle de yoğun çetin kış şartlarından etkilenen bölgelerimizle ilgili konulara burada dile getirildi. Şirket yetkililerine de ilettik. Daha önce işletme birimlerinin çeşitli nedenlerle kapatıldığı ilçemiz var. Türkeli ve Dikmen. Bu ilçelerimize inşallah 60 gün içerisinde şirket işletme birimlerini tekrar faaliyete geçirecek. Her şeyden tasarruf ederiz ama insan kaynağından tasarruf etmemize gerek yok” şeklinde konuştu.

Dönmez sonrasında AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Dönmez'in Sinop ziyareti burada son buldu. Yarın da Samsun'da temaslarda bulunacağı öğrenildi.

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