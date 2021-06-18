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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğa Okulu'nda Anadolu Masalları

İHA

Doğa Okulu'nda Anadolu Masalları

Sinop'un Doğa Okulu Taşmanlı Dizdaroğlu Şehit Erol Keçeci İlkokulu'nda öğrenciler için doğa ile iç içe "Anadolu Masalları" etkinliği düzenlendi.
Anadolu Masalları İl Koordinatörü öğretmen Bedia Kiren her hafta farklı okullarda öğrencileri Anadolu Masalları ile buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta Doğa Okulu unvanına sahip Taşmanlı Dizdaroğlu Şehit Erol Keçeci İlkokulu'nda öğrencilere birbirinden güzel Anadolu Masalları'nı anlatan Bedia Kiren, Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğrencilere kültürel öğeler ve masallarla tanıştırıyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, "Bakanlığımız 'Doğa Okulu' ve 'Anadolu Masalları' projeleri ögrencilerimiz için çok önemli, çocuklarımız hem kültürümüzü, geçmişimizi tanıyor hem de doğal güzelliklerimiz ve gerçek yaşam içinde eğitim almaya devam ediyorlar. Özellikle salgının öğrencilerimiz üzerindeki etkisini azaltmak için buna benzer birçok faaliyeti Sinop'ta çocuklarımıza ve velilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

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